Úc tuyên bố triệt phá ‘ổ’ gián điệp nước ngoài

Lãnh đạo Tổ chức Tình báo An ninh Úc Mike Burgess ASIO

Lãnh đạo cơ quan tình báo Úc vừa cho biết nước này đã triệt phá số lượng lớn gián điệp "được đào tạo bài bản" và hoạt động ở nước này trong nhiều năm, theo Đài Fox News ngày 22.2.

"Chúng rất giỏi, nhưng ASIO còn giỏi hơn. Chúng tôi canh chừng và vẽ bản đồ hoạt động của chúng. Chúng tôi tiến hành một chiến dịch hoạt động mạnh mẽ và bền vững", theo ông Mike Burgess, lãnh đạo Tổ chức Tình báo An ninh Úc (ASIO).

Quan chức này cho biết việc loại bỏ ổ gián điệp nước ngoài được tiến hành với sự phối hợp của các đối tác.

Theo ông, ASIO hiện bận rộn hơn bất cứ lúc nào trong lịch sử 74 năm, "bận rộn hơn thời Chiến tranh lạnh hay vụ khủng bố 11.9" để đối phó gián điệp nước ngoài.

Ông không nói rõ nước nào liên quan chiến dịch, nhưng tiết lộ nhiều chi tiết như cách những gián điệp này tìm cách thao túng và ảnh hưởng truyền thông theo chiến dịch phối hợp, theo BBC.

Chiến dịch đó bao gồm "nỗ lực lặp đi lặp lại nhằm tấn công mạng vào vô số hãng truyền thông Úc nhằm tiếp cận các nguồn trọng yếu đối với chính phủ nước ngoài.

Một trong những đặc vụ cung cấp cho các nhà báo các chuyến du lịch nước ngoài được trả toàn bộ chi phí, nơi các đặc vụ khác có thể thu thập thông tin để làm đòn bẩy, trong khi những người khác nghiên cứu và cố gắng dụ dỗ các nhà báo, cũng như thẩm phán và các quan chức khác.

Tờ The Guardian dẫn lời quan chức này nhấn mạnh rằng ASIO cần tiến hành các biện pháp tích cực hơn trong tương lai để tạo ra một "thế trận phản gián" mạnh mẽ hơn.

Úc gần đây đã thực hiện các bước để loại bỏ các camera an ninh do Trung Quốc sản xuất khỏi các tòa nhà chính phủ, với lý do lo ngại về an ninh sau khi phát hiện ra khinh khí cầu ở Mỹ và các quốc gia khác trong những tuần gần đây.