Úc gỡ bỏ camera giám sát do Trung Quốc sản xuất tại các tòa nhà chính phủ

Gian hàng của HIKVision tại triển lãm an ninh ở Thượng Hải, Trung Quốc ngày 24.5.2019. REUTERS

Theo AFP, Bộ trưởng Quốc phòng Úc Richard Marles ngày 9.2 cho biết nước này sẽ gỡ bỏ các camera an ninh do Trung Quốc sản xuất đang đặt tại một số tòa nhà chính phủ để đảm bảo những nơi này "hoàn toàn an toàn".

Số liệu chính thức do một chính trị gia đối lập tổng hợp cho thấy các camera an ninh đã được lắp đặt tại hơn 200 tòa nhà chính phủ Úc, trong đó có ít nhất một cơ quan do Bộ Quốc phòng điều hành.

Ông Marles cho biết các quan chức sẽ tìm và loại bỏ tất cả các camera do Trung Quốc sản xuất đang được đặt tại các văn phòng và cơ sở của Bộ Quốc phòng.

"Vấn đề quan trọng này đã được chúng tôi chú ý và chúng tôi sẽ khắc phục việc này", Đài truyền hình quốc gia ABC dẫn lời ông Marles cho biết.

"Điều quan trọng là chúng tôi phải đảm bảo rằng các cơ sở của chúng tôi hoàn toàn an toàn", Bộ trưởng Marles nói thêm.

Đài Tưởng niệm Chiến tranh Quốc gia - một khu phức hợp rộng 14 hécta ở Canberra - cũng xác nhận nơi này sẽ loại bỏ một số lượng nhỏ camera do Trung Quốc sản xuất vì "thận trọng cao độ".

Các camera nói trên do các công ty Hikvision và Dahua sản xuất. Cả hai công ty này đều đã bị đưa vào danh sách đen của Mỹ.

Việc Úc quyết định loại bỏ camera do Trung Quốc sản xuất diễn ra sau các động thái tương tự ở Mỹ và Anh. Washington và London đều đã thực hiện các biện pháp ngăn chặn các cơ quan chính phủ lắp đặt camera do Trung Quốc sản xuất tại các địa điểm nhạy cảm.

Tháng 11.2022, Mỹ đã cấm nhập khẩu thiết bị giám sát do Hikvision và Dahua sản xuất vì các thiết bị này gây ra "nguy cơ không thể chấp nhận được đối với an ninh quốc gia".

Anh vào tháng 11 năm ngoái cũng có hành động tương tự do lo ngại rằng các công ty Trung Quốc có thể bị buộc phải chia sẻ thông tin tình báo với các cơ quan an ninh của Bắc Kinh.

Chính camera của Hikvision đã ghi lại cảnh cựu Bộ trưởng Y tế Anh Matt Hancock hôn một phụ tá, vi phạm các quy tắc chống Covid-19 vào tháng 6.2021. Điều này dẫn đến việc ông Hancock phải từ chức.

Hikvision trước đây khẳng định việc mô tả công ty này là "mối đe dọa đối với an ninh quốc gia" là "hoàn toàn sai sự thật".