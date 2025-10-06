Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Úc và Papua New Guinea chính thức thành đồng minh, bảo vệ nhau nếu bị tấn công

Vi Trân
Vi Trân
06/10/2025 10:02 GMT+7

Úc và Papua New Guinea đã chính thức ký hiệp ước phòng thủ chung, quy định sẽ bảo vệ lẫn nhau nếu bị tấn công.

Tại thủ đô Canberra (Úc) ngày 6.10, Thủ tướng Úc Anthony Albanese và Thủ tướng Papua New Guinea James Marape đã ký Hiệp ước phòng thủ chung Pukpuk (cá sấu), theo Reuters. Theo đó, hai quốc gia châu Đại dương có nghĩa vụ hỗ trợ nhau nếu bị tấn công.

Úc và Papua New Guinea chính thức thành đồng minh, bảo vệ nhau nếu bị tấn công - Ảnh 2.

Thủ tướng Papua New Guinea James Marape (trái) và Thủ tướng Úc Anthony Albanese ký hiệp ước phòng thủ chung tại tòa nhà quốc hội Úc ở Canberra ngày 6.10

ẢNH: REUTERS

Hiệp ước này cho phép 10.000 người Papua New Guinea phục vụ trong Lực lượng Quốc phòng Úc, theo các thỏa thuận song phương.

"Đây là một thỏa thuận lịch sử. Bằng cách tiếp tục xây dựng các mối quan hệ an ninh trong khu vực, chúng tôi cũng đang bảo vệ an ninh của chính mình", Thủ tướng Albanese phát biểu với báo chí.

Ông Albanese cho biết cả hai nước đã đồng ý "không thực hiện bất kỳ hoạt động nào hoặc ký kết bất kỳ thỏa thuận nào làm ảnh hưởng đến việc thực hiện hiệp ước này".

Về phần mình, Thủ tướng Marape nhấn mạnh "hiệp ước này không được hình thành vì lý do địa chính trị hay bất kỳ lý do nào khác. Mà xuất phát từ địa lý, lịch sử và thực tế lâu dài của khu vực láng giềng chung của chúng ta".

Nội các Papua New Guinea đã phê chuẩn hiệp ước vào tuần trước.

Úc và Papua New Guinea chính thức thành đồng minh, bảo vệ nhau nếu bị tấn công - Ảnh 1.

Thủ tướng Papua New Guinea James Marape bắt tay Thủ tướng Úc Anthony Albanese khi hai nước chính thức trở thành đồng minh

ẢNH: REUTERS

Đây là hiệp ước phòng thủ chung đầu tiên của Úc sau hơn 70 năm và Papua New Guinea chính thức trở thành đồng minh thứ 3 của xứ chuột túi sau Mỹ và New Zealand, theo tờ The Guardian. Trong khi đó, đây là thỏa thuận đầu tiên được Papua New Guinea ký kết.

Hiệp ước đáng ra được ký tại thủ đô Port Moresby của Papua New Guinea vào tháng 9, khi nước này kỷ niệm 50 năm ngày độc lập nhưng khi đó chưa được nội các phê chuẩn.

Khám phá thêm chủ đề

úc papua new guinea hiệp ước phòng thủ chung đồng minh Châu Đại Dương
Xem thêm bình luận