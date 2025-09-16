Úc và Papua New Guinea sẽ bảo vệ lẫn nhau nếu có xung đột vũ trang

Hiệp ước quốc phòng mới dự kiến sẽ Thủ tướng Úc Anthony Albanese và Thủ tướng Papua New Guinea James Marape ký kết tại thủ đô Port Moresby của Papua New Guinea vào ngày mai 17.9, theo AFP.

Binh sĩ Úc và Papua New Guinea trong một cuộc tập trận vào năm 2024 Ảnh: Lục quân Úc

Hiệp ước mới, theo đó cũng cho phép công dân của hai quốc gia phục vụ trong quân đội của nhau, được đưa ra đúng vào dịp Papua New Guinea kỷ niệm 50 năm độc lập khỏi Úc.

"Mỗi bên xác nhận rằng một cuộc tấn công vũ trang vào một trong hai bên ở Thái Bình Dương sẽ gây nguy hiểm cho hòa bình và an ninh của nhau cũng như an ninh của Thái Bình Dương", hiệp ước nêu rõ.

Cũng theo hiệp ước, cả hai bên sẽ "hành động để ứng phó với mối nguy hiểm chung, phù hợp với các quy trình hiến pháp của mình".

Úc và Papua New Guinea đang phải đối mặt với "các mối đe dọa đang nổi lên đối với lợi ích quốc gia và an ninh khu vực", theo hiệp ước mới. Hai bên "quyết tâm hợp tác để hỗ trợ một khu vực hòa bình, ổn định, thịnh vượng và tôn trọng chủ quyền".

Hiệp ước quốc phòng mới tiếp nối một thỏa thuận an ninh toàn diện được hai nước ký kết vào năm 2023.

Hiệp ước quốc phòng này được xem là một nỗ lực nhằm chống lại ảnh hưởng ngày càng gia tăng của Trung Quốc tại Thái Bình Dương.

Trung Quốc đã cam kết hỗ trợ hàng tỉ USD cho các quốc gia Thái Bình Dương trong thập niên qua, tài trợ cho các bệnh viện, sân vận động thể thao, đường sá và các công trình công cộng khác, theo AFP.