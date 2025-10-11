Ukraine chờ đòn đánh cuối cùng của Nga trước khi thời tiết xấu đi

Nhận định này được ông Mykola Volokhov, chỉ huy một nhóm quân thuộc Quân đoàn 3 của Ukraine, đưa ra với kênh Kyiv24 vào ngày 8.10.

Ông Volokhov cho biết: “Nga đang cố gắng tận dụng giai đoạn thời tiết thuận lợi cuối cùng, những khoảng rừng xanh còn sót lại, khi cây lá vẫn còn che giấu được binh sĩ. Họ cũng đang cố gắng tận dụng thời gian ban ngày mà sẽ ngày càng ngắn lại”.

Theo ông, các con đường đã trở nên lầy lội — mặc dù vẫn chưa đến mức không thể đi qua được.

Ông cho biết điều đó giải thích sự gia tăng trong hoạt động tấn công của Nga hiện nay. Ông cũng nhấn mạnh rằng: “Thời tiết sẽ không bao giờ ủng hộ phe tiến công. Ngồi yên luôn dễ hơn là bò qua bùn lầy hoặc đất đen”.

Ông nói rằng chiến thuật của Ukraine rất đơn giản, đó là phải giữ vững phòng tuyến bằng mọi giá, không để Nga thành công trong đợt tấn công cuối cùng trước mùa đông này.

Ông cũng xác nhận lực lượng Nga đã tích lũy được lực lượng dự bị đáng kể, nhưng phía Ukraine chưa nắm được lực lượng này sẽ được tung đến mặt trận nào.

Một chiếc xe tăng T-80 của Lữ đoàn tấn công đường không số 80 khai hỏa trong quá trình huấn luyện gần Chasiv Yar (tỉnh Donetsk, Ukraine), ngày 20.7.2024 ẢNH: ANADOLU

Ngày 8.10, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov tuyên bố “động lực” để giải quyết cuộc chiến chống Ukraine đã xuất hiện sau cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Alaska nhưng đến nay đã “cạn kiệt”.

Trong khi đó, các nhà phân tích tại Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW), trong báo cáo cùng ngày cho biết ông Putin đã phóng đại những thắng lợi lãnh thổ của Nga tại Ukraine vào năm 2025 và hạ thấp hậu quả của chiến dịch tấn công nhà máy lọc dầu do Ukraine tiến hành.

Ngày 7.10, Tổng thống Putin đã gặp gỡ lãnh đạo Bộ Quốc phòng Nga, Bộ Tổng tham mưu, Giám đốc FSB Oleksandr Bortnikov và các chỉ huy của các nhóm quân sự Nga. Trong cuộc họp, ông tuyên bố lực lượng Nga đã kiểm soát 4.900 km2 lãnh thổ Ukraine trong năm nay.

Tuy nhiên, ISW cho biết dữ liệu đã được xác minh cho thấy con số trên thực tế là khoảng 3.561 km2 kể từ đầu năm 2025.

Tổng thống Volodymyr Zelensky hôm 8.10 cho biết lực lượng Ukraine đang gây thiệt hại nặng nề cho phía Nga trong cuộc phản công tại phía đông Donetsk, mặt trận chính trong suốt hơn 3 năm rưỡi chiến sự.

Tổng thống Zelensky còn nhấn mạnh các lực lượng Ukraine “đang phòng thủ trên mọi chiến tuyến”, đặc biệt là ở Kupiansk, thị trấn ở miền đông bắc Ukraine.

Nhà lãnh đạo cũng mô tả tình hình khó khăn xung quanh Novopavlivka, nằm xa hơn về hướng nam và thuộc Zaporizhzhia, nhưng các đơn vị Ukraine vẫn tích cực giữ vững tuyến phòng thủ.

Hôm 9.10, nhóm quan sát DeepState có liên hệ với tình báo quân sự Ukraine cho biết lực lượng Nga đã đạt được những bước tiến nhỏ tại một số khu vực tiền tuyến ở Donetsk, Zaporizhzhia, và Dnipropetrovsk.