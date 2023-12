Ukraine đổ lỗi ‘kỳ vọng phi thực tế’ của Mỹ khiến phản công thất bại

Theo bài báo của The New York Times, Mỹ đã đánh giá thấp chiều sâu và sức mạnh phòng thủ của Nga khi lên kế hoạch cho cuộc phản công của Ukraine vào mùa hè, và cuối cùng thất bại.



Cụ thể, quân đội Mỹ được cho là muốn Ukraine tập trung tấn công vào phía nam, nhưng Ukraine cho rằng kỳ vọng của Mỹ về việc xuyên thủng hệ thống phòng thủ của Nga đã bị thổi phồng quá mức trong bối cảnh lực lượng Ukraine thiếu yểm trợ trên không.

Thay vào đó, Ukraine quyết định tấn công đồng thời các vị trí của Nga ở cả phía đông và phía nam Ukraine.

Báo cáo cho biết các quan chức quân sự Ukraine và Mỹ đang điều chỉnh lại chiến lược của họ sau khi cuộc phản công được phát động vào tháng 6 đã không đạt được bước đột phá mang tính quyết định.

Cuộc xung đột một lần nữa trở nên bế tắc khi Ukraine chỉ giành được một số thắng lợi gần Kherson, miền nam Ukraine, trong nỗ lực xuyên thủng các vị trí kiên cố của Nga có chiều sâu nhiều km.

Trước khi bắt đầu cuộc phản công, lực lượng Mỹ đã dành nhiều tháng huấn luyện các đơn vị Ukraine về các chiến thuật phức tạp nhằm xuyên thủng hệ thống phòng thủ của Nga. Tuy nhiên, theo báo The New York Times, lực lượng Ukraine được huấn luyện ở Đức đã thực hành tấn công các vị trí yếu hơn nhiều so với những gì họ phải đối đầu trên thực tế.

Binh sĩ Ukraine điều khiển xe tăng ở vị trí gần thị trấn Bakhmut, vùng Donetsk (Ukraine), ngày 13.12.2023 AFP

Báo cáo cho biết, Nga bảo vệ các vị trí của mình bằng các bãi mìn sâu nhiều km, có nghĩa là lực lượng Ukraine không thể đạt được tiến bộ đáng kể, trong khi máy bay không người lái cho phép Nga làm gián đoạn liên lạc và xác định cũng như tiêu diệt các đơn vị rà phá bom mìn của Ukraine bằng trực thăng tấn công.

Ukraine trong những tuần gần đây đã phải hứng chịu thương vong đáng kể khi lực lượng của nước này cố gắng đột phá gần làng Robotyne gần Kherson, nhưng hệ thống phòng thủ của Nga vẫn còn nguyên vẹn.

Thành công quan trọng của Ukraine là phát động các cuộc tấn công tầm xa táo bạo vào lực lượng Nga ở Crimea, buộc Nga phải rút hạm đội Biển Đen. Ngoài ra, Nga cũng đang chịu tổn thất nặng nề trong các cuộc tấn công gần Avdiivka ở miền đông Ukraine.

Các đồng minh của Ukraine lo ngại rằng sự ủng hộ dành cho Ukraine có thể bắt đầu suy yếu ở phương Tây khi xung đột kéo dài và nếu điều đó xảy ra, Nga sẽ được hưởng lợi.