Ukraine đối diện 'những ngày đen tối nhất'

Tờ The New York Times ngày 22.11 dẫn dự báo của WHO ước tính số người Ukraine dự báo sẽ phải bỏ nhà cửa do thiếu điện, khí đốt sưởi ấm có thể lên đến 3 triệu. Dự báo được đưa ra trong bối cảnh chiến sự vẫn tiếp tục căng thẳng và chính phủ Ukraine bắt đầu hỗ trợ người dân sơ tán khỏi những khu vực không đảm bảo dịch vụ cần thiết.

Mùa đông khắc nghiệt

Trong thông điệp tối 21.11, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kêu gọi người dân tiết kiệm điện và “tái phân phối sự tiêu thụ trong cả ngày”. Tờ The Guardian dẫn lời nhà lãnh đạo cho hay phân nửa hạ tầng năng lượng của Ukraine đã bị thiệt hại sau khi Nga tấn công, khiến hàng triệu người không có điện, nước giữa lúc đã vào mùa đông và nhiệt độ xuống mức âm.

“Với tình hình an ninh khó khăn trong thành phố và các vấn đề hạ tầng, các bạn có thể sơ tán trong mùa đông đến những vùng an toàn hơn trên cả nước”, Phó thủ tướng Iryna Vereshchuk thông báo và cho hay chính phủ đang giúp đỡ người dân rời Kherson. Chính phủ Ukraine cũng định hỗ trợ người dân sơ tán khỏi Mykolaiv. Bà Vereshchuk kêu gọi người dân, nhất là người cao tuổi và đi lại khó khăn, nên tận dụng chính sách hỗ trợ di chuyển và chỗ ở miễn phí của chính phủ.

Trong khi đó, Giám đốc khu vực châu Âu của WHO Hans Kluge bày tỏ lo ngại nghiêm trọng về những tháng sắp tới, khi cảnh báo “thời tiết lạnh có thể giết người”. Ông cho rằng các bệnh viện cũng bị đe dọa bởi tình trạng thiếu điện, kèm khó khăn trong tiếp cận dịch vụ y tế dẫn đến lo ngại Covid-19 và cúm mùa gia tăng. “Hệ thống y tế của Ukraine đang đối diện những ngày đen tối nhất kể từ đầu chiến sự đến nay”, ông báo động. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov thì nói Nga nhắm vào hạ tầng năng lượng và tình trạng mất điện ở Ukraine là hậu quả của việc Kyiv không sẵn sàng đàm phán, theo TASS. Ukraine luôn nhấn mạnh rằng trong các điều kiện hòa đàm là Nga cần “rút toàn bộ binh sĩ, khôi phục toàn vẹn lãnh thổ Ukraine”.





Chiến sự căng thẳng

Về tình hình chiến sự, Bộ Tư lệnh chiến dịch miền nam Ukraine xác nhận đang tiến hành chiến dịch nhằm đẩy lùi quân Nga khỏi khu vực Kinburn ở tỉnh Mykolaiv, theo báo Kyiv Independent. Kinburn nằm ở cửa sông Dnipro phía nam Kherson và là một trong những khu vực sau cùng tại Mykolaiv mà Ukraine chưa giành quyền kiểm soát. Tại TP.Kherson, lực lượng Nga dội pháo, theo ông Kyrylo Tymoshenko, Phó chánh văn phòng Tổng thống Ukraine. Tại miền đông, tỉnh trưởng Donetsk Pavlo Kyrylenko cho hay phía Nga tấn công tại nhiều khu vực như Bakhmut, Heorhiivka, Kurakhove và Petrivka, nhưng chưa rõ thiệt hại. Nga chưa bình luận về những thông tin trên.

Hãng Sputnik ngày 22.11 đưa tin lực lượng Ukraine trong những ngày qua nhằm vào khu vực gần nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia, trong khi các chuyên gia Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế xác nhận khu vực này chịu nhiều thiệt hại. Nga và Ukraine tiếp tục đổ lỗi cho nhau về các vụ tấn công tại khu vực trên.

Trong một diễn biến khác, Đại sứ Mỹ tại Văn phòng Tư pháp hình sự toàn cầu Beth Van Schaack cáo buộc các binh sĩ Nga đã bắt cóc, tra tấn và sát hại người Ukraine “một cách có hệ thống”. Trong khi đó, Nga cáo buộc các binh sĩ Ukraine tùy tiện giết hại nhiều tù binh, sau khi xuất hiện đoạn phim được cho là về thi thể của những tù binh Nga. Ukraine và Nga đều bác bỏ các cáo buộc nhằm vào mình.