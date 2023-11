Ukraine nói Nga dội pháo 'rát' nhất từ đầu năm đến nay

"Trong 24 giờ qua, Nga dội pháo 118 khu định cư thuộc 10 tỉnh. Đây là con số cao nhất từ đầu năm về tổng số thành phố và làng mạc bị tấn công trong vòng 1 ngày", AFP dẫn lời Bộ trưởng Nội vụ Ukraine Igor Klymenko. Theo Kyiv, lực lượng Nga đồng thời tấn công một nhà máy lọc dầu của Kremenchuk ở miền trung Ukraine.



Điểm xung đột: Ukraine lo bị phương Tây quay lưng; Israel lộ kế hoạch đẩy dân Gaza sang Ai Cập



Cùng ngày, Không quân Ukraine thông báo đánh chặn 18 trong số 20 máy bay không người lái (UAV) của Nga. "Mục tiêu của bầy UAV là vùng Poltava, và diễn ra theo từng đợt", Reuters dẫn lời người phát ngôn Không quân Ukraine Yuriy Ihnat. Tỉnh trưởng Andriy Raikovych của tỉnh Kirovohrad cho hay các tuyến đường sắt trên địa bàn đã bị hư hại do xác UAV rơi trong quá trình Ukraine đánh chặn. Còn Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố bắn hạ 2 UAV của Ukraine ở vùng Bryansk và Kursk của Nga giáp biên giới Ukraine.

Trinh sát Nga vào vị trí ở Donetsk Bộ Quốc phòng Nga

Ngày 1.11, Văn phòng Tổng tham mưu trưởng quân đội Ukraine cho hay lực lượng Nga tiếp tục thất bại trong nỗ lực đoạt lại những khu vực gần làng Klishchiivka và Andriivka, phía nam TP.Bakhmut, và gần làng Robotyne (tỉnh Zaporizhzhia). Ukraine cũng ghi nhận khoảng 68 cuộc giao tranh với Nga trong vòng 24 giờ tính từ đêm qua. Cơ quan tình báo của Bộ Quốc phòng Anh cho rằng Nga huy động các đơn vị thuộc ít nhất 8 lữ đoàn trong chiến dịch Avdiivka nhưng đến nay vẫn chưa thể kiểm soát ngôi làng này.

Nga chưa bình luận về các thông tin trên nhưng cho biết quân đội Ukraine đã đưa xe tăng Leopard 2 đến Donetsk với hy vọng cứu vãn được tình hình tiền tuyến, theo TASS. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cảnh báo phương Tây không nên quá kỳ vọng vào chiến thắng chớp nhoáng trong quá trình Ukraine triển khai chiến dịch phản công. Nhà lãnh đạo cũng theo dõi sát tình hình ở Avdiivka và Kupiansk, hai nơi xảy ra giao tranh ác liệt nhất trong vài tuần qua.

Tổng thống Zelensky khích lệ binh sĩ Ukraine

Vào thời điểm chiến sự Ukraine tiếp tục căng thẳng, Hạ viện Mỹ do đảng Cộng hòa kiểm soát công bố dự luật đề xuất viện trợ riêng 14,3 tỉ USD cho Israel trong cuộc xung đột với Hamas ở Dải Gaza, và không nhắc đến Ukraine. Nhà Trắng lập tức tuyên bố Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ phủ quyết dự luật chỉ viện trợ an ninh cho Israel và loại trừ Ukraine, theo báo The Hill. Trong đề xuất trước đó, chính quyền Tổng thống Biden vận động Quốc hội Mỹ gộp chung khoản viện trợ cho Israel và Ukraine.