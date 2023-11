Ukraine nói tên lửa Patriot bắn rơi 5 máy bay Nga trên đất Nga trong 5 phút

Trong cuộc phỏng vấn với trang Novynarnia đăng ngày 27.11, phát ngôn viên Yuriy Ihnat của không quân Ukraine tuyên bố tổ hợp phòng không Patriot của Ukraine đã bắn hạ 5 máy bay Nga tại vùng Bryansk (Nga) vào ngày 13.5.

Tổ hợp Patriot do hãng Raytheon của Mỹ sản xuất đã được Washington viện trợ cho Ukraine, với tầm ngăn chặn mục tiêu xa đến 80 km.

Theo ông Ihnay, các máy bay Nga bị bắn hạ gồm một chiếc tiêm kích-bom Su-34, một tiêm kích đa năng Su-35, 2 trực thăng Mi-8MTPR-1 phòng không và một trực thăng Mi-8.

Ông Ihnat nói: "Nhờ các hành động quyết đoán không theo chuẩn mực, các hệ thống phòng không Patriot đã phá hủy 5 máy bay trong 5 phút tại trục Bryansk, từ nơi các máy bay này được sử dụng để oanh tạc các vùng miền bắc của Ukraine bằng bom dẫn đường".

Hệ thống Patriot tại sân bay ở Warsaw (Ba Lan) hồi tháng 2 REUTERS

Theo tờ The New Voice of Ukraine, có 2 trực thăng quân sự Mi-8 và hai máy bay Su-34, Su-35 bị rơi gần như đồng thời vào ngày 13.5 tại vùng Bryansk, tổ bay thiệt mạng. Truyền thông Nga đưa tin về các sự việc nhưng Điện Kremlin không chính thức bình luận.

Ngày hôm sau, ông Ihnat cho rằng có thể có đến 3 trực thăng bị rơi và một nhóm máy bay-trực thăng của Nga khi đó đã bay cùng nhau để tấn công các khu định cư miền bắc Ukraine.

Phía Nga chưa lập tức bình luận về tuyên bố của ông Ihnat về sự kiện. Theo số liệu của Bộ Quốc phòng Ukraine ngày 28.11, Nga đã thiệt hại 323 máy bay quân sự và 324 trực thăng từ đầu xung đột.