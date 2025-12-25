Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Ukraine thất thủ ở Siversk

Thụy Miên
Thụy Miên
25/12/2025 05:29 GMT+7

Quân đội Ukraine hôm qua xác nhận lực lượng nước này đã rút khỏi thị trấn miền đông Siversk thuộc tỉnh Donetsk. Kyiv bổ sung các lực lượng của họ vẫn duy trì áp lực lên thị trấn và tiếp tục tìm cách chặn đứng tuyến tiếp vận của quân Nga bên trong.

Thông tin trên được công bố trong bối cảnh lực lượng Nga tiếp tục triển khai chiến dịch tấn công các thành phố trọng điểm và đóng vai trò quan trọng đối với phòng thủ của Ukraine ở phía đông.

"Đối phương đã có thể tiến công nhờ vào ưu thế số lượng lớn và tạo nên áp lực liên tục từ các nhóm tấn công nhỏ trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt", Reuters dẫn thông tin từ Văn phòng Tổng tham mưu trưởng quân đội Ukraine. Trước áp lực từ lực lượng Nga, phía Ukraine buộc phải rút các đơn vị khỏi nơi này nhằm bảo toàn quân số và nguồn lực. Tuy nhiên, Ukraine khẳng định đã gây nên tổn thất nặng nề cho đối phương.

Ukraine thất thủ ở Siversk - Ảnh 1.

Ảnh chụp từ video clip do Bộ Quốc phòng Nga cung cấp cho thấy lực lượng nước này giương cờ ở Siversk trong tháng 12

ẢNH: BỘ QUỐC PHÒNG NGA

Nga chưa bình luận về tổn thất mà phía Ukraine nêu lên, nhưng gần 2 tuần trước đã ra tuyên bố kiểm soát được Siversk dù lúc đó Kyiv bác bỏ. Dữ liệu nguồn mở Deep State của Ukraine cho thấy trong tháng này Nga giành được những tiến triển từng bước xung quanh Siversk, theo một phần của chiến thuật tiến công chậm rãi dọc theo mặt trận trải rộng.

Tin tức Siversk thất thủ diễn ra trong lúc Ukraine dưới áp lực của Mỹ đang đẩy nhanh quá trình đàm phán hòa bình, và cùng lúc đưa lực lượng Nga tiến sát Sloviansk, đô thị chiến lược cách đó khoảng 30 km về phía tây. Sloviansk là điểm then chốt ở phía bắc của cái gọi là "vành đai pháo đài" của các thành phố thuộc khu vực miền công nghiệp nặng Donbass.

Nga nói kiểm soát Siversk, cửa ngõ trước 2 'pháo đài' cuối ở Donetsk

Hôm qua, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết sau chuỗi đàm phán ở TP.Miami (bang Florida, Mỹ), phái đoàn Ukraine và nước chủ nhà Mỹ đã tiến gần hơn đến mục tiêu hoàn tất kế hoạch hòa bình gồm 20 điểm.

"Đây là một văn kiện được xem là bộ quy tắc khung, chỉ nền tảng tiến đến chấm dứt chiến tranh, một tài liệu mang tính chính trị giữa chúng tôi, Mỹ, châu Âu và phía Nga", nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh. "Chúng tôi sẵn sàng gặp Mỹ ở cấp lãnh đạo để giải quyết những vấn đề nhạy cảm. Những vấn đề như câu hỏi về lãnh thổ phải được thảo luận ở cấp lãnh đạo", Tổng thống Zelensky nói.

Nhà lãnh đạo Ukraine cho hay dự thảo kế hoạch 20 điểm mới nhất có những thay đổi đáng kể so với kế hoạch 28 điểm trước đó mà Mỹ và Nga từng thảo luận. Ukraine sẽ duy trì quân đội ở quy mô hiện tại, khoảng 800.000 binh sĩ, và vấn đề đảm bảo an ninh cho Ukraine được thi hành dựa trên các văn kiện bổ sung được ký kết với Mỹ và các đồng minh châu Âu.

Bên cạnh đó, Kyiv kiên trì muốn "giữ nguyên hiện trạng" trên các tiền tuyến, trong khi Moscow yêu cầu Ukraine rút quân khỏi toàn bộ vùng Donetsk. Hai bên cũng chưa đạt được thỏa thuận về tương lai của nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia.

Theo ông Zelensky, đề xuất hòa bình 20 điểm mới sẽ được phía Nga xem xét, trước khi quyết định các bước tiếp theo.

UKRAINE lực lượng Nga Chiến thuật châu Âu nhà máy điện hạt nhân
