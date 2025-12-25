Ukraine thừa nhận mất chốt chặn Siversk của vành đai phòng thủ Donbas

Giao tranh vẫn tiếp diễn ở khu vực xung quanh Siversk, nhưng binh lính Ukraine đã rút khỏi khu định cư, “để bảo toàn sinh mạng và duy trì khả năng chiến đấu của các đơn vị”.

Bộ Tổng tham mưu Ukraine nói lực lượng Nga tiến công do “ưu thế quân số vượt trội” và “áp lực liên tục từ các nhóm tấn công nhỏ trong điều kiện thời tiết khó khăn”. Nhưng cơ quan này cũng thông tin rằng lực lượng Ukraine vẫn “kiểm soát hỏa lực” tại Siversk và ngăn chặn bước tiến tiếp theo của Nga.

Nga giành được Siversk sau nhiều tuần giao tranh ác liệt.

Deep State, nhóm phân tích có liên hệ với Bộ Quốc phòng Ukraine, nhận định Nga đã đạt được những bước tiến chậm nhưng vững chắc quanh khu vực Siversk trong tháng này.

Ngày 22.12, Quân đoàn Không quân số 7 của Ukraine cho biết tình hình gần Siversk “vô cùng khó khăn” khi lực lượng Nga tiếp tục cố gắng vượt sông Siversky Donets.

Các thành viên của đơn vị sơ tán nói chuyện với một cư dân trong quá trình sơ tán khỏi thị trấn Dobropillia, nằm ở tiền tuyến vùng Donetsk (Ukraine), ngày 9.12.2025 ẢNH: REUTERS

Trước khi chiến sự nổ ra, Siversk là nơi sinh sống của khoảng 10.000 người. Theo báo Kyiv Independent, sau thời gian dài chiến sự, thành phố có diện tích 11 km vuông này chỉ còn lại vài trăm thường dân.

Mặc dù có quy mô khiêm tốn, Siversk đóng vai trò quan trọng trong việc phòng thủ phía bắc tỉnh Donetsk của Ukraine. Thành phố này giúp bảo vệ các trung tâm đô thị lớn hơn là Sloviansk và Kramatorsk - những thành trì chính của cái gọi là “vành đai pháo đài” của Ukraine.

Giới chuyên gia quân sự nhận định rằng từ Siversk, Nga sẽ có thể mở thêm nhiều hướng tiến quân mới và gia tăng áp lực lên phòng tuyến Ukraine, bên cạnh hướng tấn công từ Pokrovsk ở phía nam vành đai pháo đài.