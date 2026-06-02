Ukraine tuyên bố phá hủy hai máy bay Tu-142, tổ hợp Iskander của Nga

Chỉ huy Lực lượng Hệ thống Không người lái của Ukraine Robert “Magyar” Brovdi cho biết tổ hợp Iskander và hai máy bay Tu-142 đã bị tấn công tại một sân bay quân sự ở Taganrog, một thành phố cảng trên biển Azov thuộc tỉnh Rostov của Nga.

Theo ông Brovdi, cuộc tấn công được thực hiện bởi Trung tâm số 1 của Lực lượng Hệ thống Không người lái Ukraine, một đơn vị chuyên về các cuộc tấn công sâu vào các mục tiêu quân sự và cơ sở hạ tầng dầu khí của Nga.

Tu-142 là máy bay trinh sát chống tàu ngầm tầm xa do hải quân Nga vận hành, dựa trên nền tảng máy bay ném bom chiến lược Tu-95 của Nga, thường được sử dụng cho các cuộc tấn công tên lửa hành trình quy mô lớn vào Ukraine.

Trong khi đó, tổ hợp tên lửa chiến thuật Iskander là một hệ thống có khả năng phóng tên lửa đạn đạo lên đến 500 km. Đây là loại vũ khí đóng vai trò quan trọng trong các trận tập kích của Nga nhằm vào Ukraine.

Hình ảnh từ UAV của Ukraine cho thấy hệ thống tên lửa đạn đạo Iskander của Nga trước khi bị tập kích tại Taganrog (tỉnh Rostov, Nga) ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Theo Fighter Bomber, một kênh Telegram chuyên về hàng không của Nga, các máy bay bị tấn công gồm Tu-142MK và Tu-142MR, đã được chính Ukraine chuyển đến Nga để sửa chữa năm 1998 và 2002. Tài khoản này cho hay phía Ukraine “không thanh toán chi phí và cũng không thể rã các phi cơ này để lấy linh kiện” nên vẫn bị bỏ hoang trong suốt thời gian qua.

Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về thông tin này.

Thống đốc tỉnh Rostov, Yuri Slusar, cho hay một bể chứa nhiên liệu, một tàu chở dầu và một tòa nhà hành chính tại cảng Taganrog đã bốc cháy sau một cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine. Ông Slusar cũng cho biết thêm rằng hai người đã bị thương trong thành phố trong cuộc tấn công.

Thành phổ cảng Taganrog đã thường xuyên trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine, với nhiều vụ nổ được báo cáo lần cuối trong khu vực vào đêm 27.5.

Ukraine ngày càng dựa vào máy bay không người lái được sản xuất trong nước để tấn công các mục tiêu sâu bên trong lãnh thổ Nga.

Hôm 29.5, chuyên trang quân sự Militarnyi của Ukraine cũng công bố một video cho thấy UAV Ukraine vượt qua lưới phòng không để lao về phía tàu chiến Nga tại cảng Novorossiysk.

Trong video, lực lượng phòng không Nga bắn nhiều loạt đạn, đồng thời chiếu tia màu xanh dường như là laser để ngăn chặn UAV. Tuy nhiên, một UAV Ukraine, có thể là dòng FP-1 hoặc FP-2, vẫn vượt qua được lưới lửa, lao xuống và phát nổ. Chưa rõ đòn đánh có trúng mục tiêu hay không.