Ùn ùn xếp hàng xem triển lãm dệt may quốc tế tại TP.HCM

Triển lãm quốc tế về máy móc công nghiệp ngành dệt may Việt Nam (VTG 2025) được công nhận là một trong những triển lãm thương mại thường niên có quy mô lớn tại Việt Nam đã khai mạc sáng nay 15.10 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), TP.HCM.
VTG lần thứ 23 về máy móc công nghiệp ngành dệt may Việt Nam (VTG 2025) được tổ chức đồng thời cùng với Triển lãm quốc tế phụ liệu dệt may Việt Nam 2025 (VITATEX), Triển lãm quốc tế công nghiệp hóa chất và nhuộm Việt Nam 2025 (DYECHEM), Triển lãm quốc tế máy móc và vật liệu da giày Việt Nam 2025 (VFM) nên đã thu hút rất đông khách hàng và người dân quan tâm đến tham quan. PV Thanh Niên đã ghi nhận một số hình ảnh tại sự kiện này.
