Kinh tế Doanh nghiệp

Ùn ùn xếp hàng xem triển lãm dệt may quốc tế tại TP.HCM

Quang Thuần
Quang Thuần
15/10/2025 15:22 GMT+7

Triển lãm quốc tế về máy móc công nghiệp ngành dệt may Việt Nam (VTG 2025) được công nhận là một trong những triển lãm thương mại thường niên có quy mô lớn tại Việt Nam đã khai mạc sáng nay 15.10 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), TP.HCM.

VTG lần thứ 23 về máy móc công nghiệp ngành dệt may Việt Nam (VTG 2025) được tổ chức đồng thời cùng với Triển lãm quốc tế phụ liệu dệt may Việt Nam 2025 (VITATEX), Triển lãm quốc tế công nghiệp hóa chất và nhuộm Việt Nam 2025 (DYECHEM), Triển lãm quốc tế máy móc và vật liệu da giày Việt Nam 2025 (VFM) nên đã thu hút rất đông khách hàng và người dân quan tâm đến tham quan. PV Thanh Niên đã ghi nhận một số hình ảnh tại sự kiện này. 

Ùn ùn xếp hàng xem triển lãm dệt may quốc tế tại TP.HCM- Ảnh 1.

Với quy mô trưng bày 15.000m2 quy tụ hơn 400 nhà triển lãm với hơn 750 gian hàng đến từ 10 quốc gia và vùng lãnh thổ, bao gồm: Trung Quốc, Hồng Kông (Trung Quốc), Ấn Độ, Malaysia, Pakistan, Singapore, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Thái Lan và Việt Nam

ẢNH: H.C

Ùn ùn xếp hàng xem triển lãm dệt may quốc tế tại TP.HCM- Ảnh 2.

Triển lãm trưng bày các loại máy móc tự động hóa, số hóa và những công nghệ máy móc tiên tiến nhất trong ngành dệt may, hướng tới các công nghệ số hóa nhà máy, thúc đẩy ngành dệt may Việt Nam chuyển đổi số và đáp ứng nhu cầu đa dạng hóa các loại vải của thị trường hiện nay

ẢNH: H.C

Ùn ùn xếp hàng xem triển lãm dệt may quốc tế tại TP.HCM- Ảnh 3.

Ngành dệt may, da giày là mặt hàng đang dẫn đầu kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam với hàng chục tỉ USD. Trong bối cảnh này, triển lãm VTG 2025 sẽ tạo cơ hội cho doanh nghiệp trong nước và quốc tế giao thương, tiếp cận công nghệ, thiết bị hiện đại, nguyên phụ liệu tiên tiến, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, tăng cường năng lực cạnh tranh và xây dựng thương hiệu sản phẩm "Made in Vietnam" trên thị trường toàn cầu

ẢNH: H.C

Ùn ùn xếp hàng xem triển lãm dệt may quốc tế tại TP.HCM- Ảnh 4.

Các đơn vị triển lãm sẽ trưng bày các máy dệt kim tròn và máy in nổi tiếng, góp phần đổi mới sáng tạo và sản xuất thân thiện với môi trường

ẢNH: H.C

Ùn ùn xếp hàng xem triển lãm dệt may quốc tế tại TP.HCM- Ảnh 5.

Triển lãm quốc tế ngành dệt may, da giày trưng bày các loại vải hiệu suất cao và vải chuyên dụng, phụ kiện may mặc và vật liệu nhuộm dệt, giới thiệu các loại vải chức năng tiên tiến như vải bền, hàng dệt co giãn và thuốc nhuộm giúp giảm lượng nước và hóa chất sử dụng, tạo ra các tiêu chuẩn mới về chất lượng và sản xuất thông minh trong ngành

ẢNH: H.C

Ùn ùn xếp hàng xem triển lãm dệt may quốc tế tại TP.HCM- Ảnh 6.

Ngoài ra, VTG 2025 còn quy tụ đội ngũ nhà cung cấp thiết bị kiểm tra và phụ trợ hùng hậu, các thiết bị kiểm tra tiên tiến và thiết bị phụ trợ hiệu quả, giúp các nhà sản xuất đảm bảo chất lượng sản phẩm đồng thời tinh giản quy trình sản xuất

ẢNH: H.C




