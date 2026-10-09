Ứng dụng công nghệ 3D trong phẫu thuật tạo hình phức tạp

Ngày 9.10, tại Hội thảo Thành tựu y học Việt: Ứng dụng khoa học công nghệ vào điều trị các ca bệnh khó do Báo Thanh Niên tổ chức, TS-BS Võ Tiến Huy, cố vấn chuyên môn Bệnh viện Thẩm mỹ Kangnam chia sẻ việc ứng dụng công nghệ 3D trong phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và hàm mặt.

Theo TS-BS Huy, công nghệ này giúp xây dựng kế hoạch riêng cho từng bệnh nhân. Trên thiết kế 3D, bác sĩ có thể tính toán, mô phỏng các thao tác để chuẩn bị trước khi phẫu thuật.

Xử lý những ca biến dạng phức tạp

Những ca tái tạo mũi, chỉnh hình hàm mặt được bác sĩ Huy chia sẻ khiến nhiều người tham dự hội thảo bất ngờ về hiệu quả hỗ trợ của công nghệ 3D. Điển hình là bệnh nhân có dị tật sứt môi, hở vòm miệng, thiếu hụt một vùng xương hàm lớn. Theo bác sĩ Huy, ở trường hợp này, phương pháp mổ thông thường không thể kéo giãn xương hàm đạt tỷ lệ cân đối.

TS-BS Võ Tiến Huy, cố vấn chuyên môn Bệnh viện Thẩm mỹ Kangnam phát biểu tại hội thảo ẢNH: ĐỘC LẬP

Trước khi phẫu thuật cho người bệnh, ê kíp đã in mô hình 3D tái hiện cấu trúc xương và mổ thử trên mô hình. Quá trình này giúp bác sĩ kiểm tra từng thao tác, đánh giá độ chính xác của kế hoạch. Khi mổ thực tế, bác sĩ tiếp tục đối chiếu với mô hình 3D. Bệnh nhân được đặt hệ thống khung kéo giãn sọ mặt chuyên dụng để điều chỉnh cấu trúc xương hàm.

Một bệnh nhân khác bị hoại tử toàn bộ đầu mũi và tháp mũi từ nhỏ. Để tái tạo, ê kíp dựng hình dáng mũi trên thiết kế 3D và in mô hình mô phỏng, phục vụ việc phục hồi cấu trúc và chức năng.

Với những bệnh nhân có di chứng khe hở môi, vòm miệng, bác sĩ Huy cho biết cần đánh giá cả phần xương mặt bị thiếu hụt. Hình ảnh chụp cắt lớp vi tính (CT Scanner) kết hợp với thiết kế 3D giúp bác sĩ lập kế hoạch tái tạo phần xương này, bên cạnh chỉnh sửa sẹo và mô mềm.

Ở các trường hợp dị tật bẩm sinh phức tạp hoặc xương hàm phát triển lệch, bác sĩ có thể mô phỏng việc cắt, xoay chỉnh xương hàm trước mổ. Từ đó, ê kíp xác định phương án đưa cấu trúc mặt về vị trí cân đối.

Đặc biệt, với người bệnh có xương hàm kém phát triển gây hẹp đường thở, việc điều chỉnh xương hàm còn hướng đến mở rộng đường thở, cải thiện chức năng hô hấp. Theo bác sĩ Huy, công nghệ 3D hỗ trợ phẫu thuật phục hồi cả diện mạo và chức năng cho người bệnh.

Tính toán từng milimet, kiểm soát từng bước

Theo bác sĩ Huy, trước đây, việc căn chỉnh trong các ca biến dạng phức tạp dựa vào kinh nghiệm, đôi mắt và đôi bàn tay của bác sĩ. Những cấu trúc xương lệch hoặc biến dạng nặng đặt ra nhiều khó khăn khi phẫu thuật.

TS-BS Võ Tiến Huy tham luận về ứng dụng 3D trong phẫu thuật những ca bệnh khó ở lĩnh vực tạo hình thẩm mỹ hàm mặt ẢNH: ĐỘC LẬP

Với công nghệ 3D, bác sĩ có thể tính toán đến từng milimet, mô phỏng các phương án điều chỉnh trước khi thực hiện trên người bệnh. Để lập kế hoạch chính xác, ê kíp cần hình ảnh ghi nhận tình trạng thực tế của bệnh nhân và phim chụp CT Scanner kỹ thuật số. Đây là cơ sở để xây dựng thiết kế 3D, in mô hình và các công cụ hỗ trợ định hướng thao tác khi phẫu thuật.

Bác sĩ Huy cho biết, xương, răng và mô mềm có mối liên hệ chặt chẽ. Mức độ mất cân đối, biến dạng và thiếu hụt mô ở mỗi bệnh nhân khác nhau nên kế hoạch điều trị phải phù hợp với từng người, đáp ứng yêu cầu về thẩm mỹ, chức năng và an toàn.

"Thách thức là thực hiện chính xác kế hoạch đã xây dựng. Do đó, bác sĩ cần phối hợp chặt chẽ với đội ngũ thiết kế 3D, kiểm tra và đánh giá chất lượng ở từng giai đoạn", bác sĩ Huy cho hay.

Toàn cảnh Hội thảo Thành tựu y học Việt: Ứng dụng khoa học công nghệ vào điều trị các ca bệnh khó do Báo Thanh Niên tổ chức ẢNH: ĐỘC LẬP

Theo bác sĩ Huy, đội ngũ bác sĩ của bệnh viện đã trải qua khoảng 10 năm phát triển công nghệ, từ ứng dụng phần mềm lập trình đến làm chủ việc in 3D vật liệu y sinh, tạo các công cụ dẫn đường phẫu thuật. Việc đào tạo, cập nhật kiến thức trong và ngoài nước cũng được thực hiện thường xuyên.

"Mô phỏng trước giúp phòng tránh sai sót. Kế hoạch phù hợp với từng bệnh nhân góp phần giảm biến chứng, giảm thời gian mổ và kiểm soát tốt hơn chất lượng điều trị", bác sĩ Huy nói.

Bệnh viện Thẩm mỹ Kangnam đang hướng tới mục tiêu 100% bệnh nhân đến điều trị được ứng dụng công nghệ 3D, mở rộng phạm vi ngoài các ca bệnh khó hoặc dị tật nặng.