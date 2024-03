Ứng dụng nhiều kỹ thuật cao trong phẫu thuật tim mạch

Trong đó, can thiệp trong chẩn đoán và điều trị bệnh lý tim mạch, bệnh nhân (BN) không phải mổ, các bác sĩ (BS) tiếp cận, chẩn đoán bệnh tim mạch, điều trị bệnh lý tim mạch qua ống thông.

Các bác sĩ BV Tim Hà Nội phẫu thuật tim bẩm sinh phức tạp cho bé 2 tháng tuổi Q.HÙNG

Tại BV Tim Hà Nội, trường hợp BN nhỏ tuổi nhất được can thiệp là em bé chỉ 700 gram, sinh non, tim bẩm sinh phức tạp phụ thuộc hoàn toàn vào đại tuần hoàn, nếu không phẫu thuật sớm thì dễ dẫn đến tử vong. Do cháu bé quá nhỏ không thể mổ được, và để tuần hoàn lưu thông, các BS phải can thiệp để cháu bé sống được, khi BN lớn lên và đủ tuổi thì mới phẫu thuật.



Về trang thiết bị, BV cũng được đầu tư đầy đủ, các BS luôn nâng cao trình độ chuyên môn và làm được các kỹ thuật cao.

BS Văn cho biết phẫu thuật tim mạch phát triển, đặc biệt là kỹ thuật mổ ít xâm lấn. Trong đó, mổ thay van động mạch chủ chỉ qua một đường mổ rất nhỏ, khoảng 4 cm, đủ để BS đưa được van qua đó.

Tại BV Tim Hà Nội, các BN trên toàn quốc có thể đến khám và nếu nhập viện nội trú thì đều được hưởng các chế độ bảo hiểm theo quy định. Đồng thời, BV Tim Hà Nội vẫn có đủ vật tư y tế để phục vụ BN.