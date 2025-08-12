Ứng dụng trợ lý thanh niên thông minh

Ứng dụng này không chỉ giúp cán bộ Đoàn làm việc hiệu quả hơn mà còn thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số tại địa phương, nâng cao chất lượng công tác Đoàn tại phường.

Bùi Thị Phương Trâm (27 tuổi), Bí thư Đoàn phường Dĩ An, TP.HCM (trước đây là TP.Dĩ An, Bình Dương), cùng các đoàn viên đã triển khai thành công ứng dụng "Trợ lý Thanh niên". Sử dụng công nghệ AI, ứng dụng này phục vụ công tác Đoàn tại P.Dĩ An, giúp công việc trở nên nhanh chóng, chính xác và hiệu quả hơn.

Ứng dụng được các cán bộ Đoàn tại phường tin tưởng sử dụng ẢNH: AN VY

Theo Trâm, mục tiêu của ứng dụng là giúp cán bộ Đoàn cấp phường và các cán bộ tham mưu có công cụ hỗ trợ trong việc tra cứu văn bản, xử lý công việc hành chính và thậm chí sáng tạo hoạt động thu hút đoàn viên thanh niên tham gia. Được xây dựng dựa trên văn bản quy phạm pháp luật hiện hành, "Trợ lý Thanh niên" cung cấp những giải pháp xử lý kịp thời, chính xác và linh hoạt.

Cũng theo Trâm, "Trợ lý Thanh niên" không chỉ là ứng dụng đơn thuần mà có thể xem như một người đồng hành tin cậy của mỗi cán bộ Đoàn tại P.Dĩ An. Với tính năng hỗ trợ tra cứu văn bản nhanh chóng, ứng dụng giúp cán bộ Đoàn tìm kiếm những quy định cần thiết mà không cần phải mất thời gian lật tìm trong các file dày đặc. Ví dụ, khi cần tra cứu thông tin về "Tuổi kết nạp đoàn viên", ứng dụng sẽ trích dẫn chính xác quy định trong Điều lệ Đoàn mà không mất thời gian tìm kiếm.

Trâm kể thêm, ứng dụng này còn là một kho ý tưởng sáng tạo. Từ các mô hình hoạt động hiệu quả đến ý tưởng mới để tổ chức hoạt động cho thanh niên, ứng dụng cung cấp các gợi ý giúp cán bộ Đoàn tổ chức các chương trình thu hút đông đảo đoàn viên tham gia. Đặc biệt, với chức năng "Cán bộ tham mưu", ứng dụng giúp cán bộ Đoàn thực hiện nghiệp vụ văn phòng như soạn thảo văn bản, tổng hợp số liệu báo cáo, làm kịch bản chương trình và thậm chí hỗ trợ công tác truyền thông như tạo video, thiết kế ấn phẩm tuyên truyền…

Một điểm đặc biệt mà Trâm cực kỳ yêu thích ở ứng dụng này là khả năng "tham mưu" dựa trên bối cảnh mới. Trâm lấy ví dụ về chủ trương sáp nhập đơn vị hành chính, giải thể Đoàn cấp huyện và thành lập Đoàn cấp xã mới trực thuộc tỉnh/thành phố. Ứng dụng có thể tự động cập nhật hướng dẫn và hỗ trợ quy trình chuyển giao tổ chức Đoàn, chuyển sinh hoạt cho đoàn viên và đề xuất cơ cấu Ban chấp hành lâm thời cho đơn vị mới. Đây là tính năng cực kỳ hữu ích, giúp cán bộ Đoàn vượt qua giai đoạn chuyển đổi đầy thách thức một cách khoa học và bài bản.

Theo Trâm, từ khi có "Trợ lý Thanh niên", các cán bộ Đoàn giảm tải được phần nào những công việc lặp đi lặp lại, những nhiệm vụ cần nghiên cứu nhiều văn bản cùng lúc, để có thêm thời gian đi thực tế nhiều hơn, từ đó dễ dàng và nhanh chóng trong việc nắm bắt tình hình, vận động tổ chức các hoạt động thực chất cho thanh niên.