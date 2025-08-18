Ung thư đường mật có phác đồ thuốc mới được nghiên cứu trên người bệnh

Bệnh viện K (cơ sở 3 Tân Triều, Hà Nội) đã bắt đầu triển khai thử nghiệm lâm sàng quốc tế đa trung tâm giai đoạn 3, so sánh phác đồ điều trị mới kết hợp thuốc trị ung thư nhắm trúng đích và thuốc miễn dịch tác dụng kép trên PD-1 và TIGIT với phác đồ tiêu chuẩn trong điều trị bước một ung thư đường mật giai đoạn tiến triển tại chỗ hoặc di căn có bộc lộ HER2 (là protein có vai trò trong sự phát triển và phân chia của tế bào, có thể thúc đẩy sự phát triển và lan rộng của khối u). Thử nghiệm lâm sàng này đã được Hội đồng đạo đức các cấp và Bộ Y tế phê duyệt cho phép triển khai.

Thử nghiệm lâm sàng tại Bệnh viện K được thực hiện theo các hướng dẫn Thực hành tốt thử thuốc trên lâm sàng (GCP) của Bộ Y tế và các hướng dẫn quốc tế liên quan. Theo đại diện nhóm nghiên cứu, thử nghiệm lâm sàng mang lại cơ hội tiếp cận các phương pháp điều trị tiên tiến và mới nhất, giúp cải thiện hiệu quả điều trị và chất lượng cuộc sống, nhưng bệnh nhân cần được sàng lọc kỹ theo tiêu chuẩn nghiên cứu trước khi tham gia.

Nghiên cứu thực hiện với bệnh nhân từ 18 tuổi (tại thời điểm ký chấp thuận tham gia nghiên cứu) với chẩn đoán xác nhận bằng mô bệnh học là ung thư đường mật có bộc lộ HER2, và đáp ứng các tiêu chuẩn lựa chọn khác.

Các cá nhân tham gia nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng, quan tâm về các tiêu chuẩn tham gia và thời gian triển khai, điều kiện sức khỏe, liên hệ: Bác sĩ Nguyễn Phương Ngọc (nhân viên Trung tâm Nghiên cứu lâm sàng, Bệnh viện K; ĐT: 0974452719).

Theo Bệnh viện K, ung thư đường mật và ung thư tụy là bệnh ung thư không thường gặp nhưng có độ ác tính và tỷ lệ tử vong cao. Triệu chứng của bệnh thường không đặc hiệu nên bệnh thường phát hiện ở giai đoạn muộn.