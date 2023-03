Ứng tuyển chính vị trí đang làm để chống bất bình đẳng

Cô Kimberly Nguyen, người Mỹ gốc Việt 25 tuổi sống tại New York (Mỹ), là một nhà thơ, đồng thời là chuyên gia viết nội dung tương tác (UX writer), tình cờ thấy thông báo tuyển dụng của công ty trên LinkedIn, mạng xã hội về nghề nghiệp, và cô vô cùng sửng sốt khi thấy sự chênh lệch mức lương, theo tờ Daily Mail.

"Công ty tôi vừa đăng trên LinkedIn thông báo tuyển dụng cho vị trí tôi đang làm (tức là thuê thêm một UX writer nữa) và bây giờ, nhờ luật minh bạch về tiền lương, tôi thấy rằng họ dự định trả cho người này nhiều hơn số tiền họ đang trả cho tôi từ 32.000 đến 90.000 USD, vì vậy tôi đã ứng tuyển", cô viết trên Twitter ngày 7.3.

Kimberly Nguyen trong sự kiện ra mắt sách ở New York

Brooklyn Poets

Bài đăng đã lan truyền nhanh chóng và thu hút hơn 12,4 triệu lượt xem. Kimberly Nguyen không nêu tên công ty, nhưng cô khẳng định bất bình đẳng trong việc trả lương chính là vấn đề. Trước đó, cô đã tranh luận với quản lý về chuyện này suốt nhiều tháng và nhiều lần bày tỏ rằng cô biết mình đang bị trả lương thấp.

Kimberly Nguyen cũng nói cô sẽ "bớt khó chịu hơn" nếu mức chênh lệch lương chỉ từ 10.000 - 15.000 USD, nhưng thực tế không phải vậy. Cô đã gửi thông báo tuyển dụng trên vào nhóm trò chuyện có những UX writer khác trong công ty. Các quản lý đã triệu tập một cuộc họp khẩn vào sáng hôm sau và tin tuyển dụng đã bị gỡ xuống. Song sau đó, công ty đăng lại tin này, cho biết đây là thông báo tuyển dụng nội bộ.

Sau đó, cô tiết lộ rằng trong cuộc họp khẩn, cô và đồng nghiệp được thông báo "không ai được tăng lương", cũng như bị đe dọa có thể mất việc. "Tôi thực sự khá chắc chắn họ sẽ sa thải tôi vì toàn bộ câu chuyện ê chề này", cô nói. Tuy nhiên, cô cũng nhận được nhiều sự hỗ trợ trên Twitter, bao gồm thông tin về cơ hội việc làm, và nhiều người đã tìm mua tập thơ đầu tay của cô là Here I Am Burn Me. Ngày 8.3, cô cho biết tập thơ của mình đứng thứ 3 trong danh sách những tác phẩm thơ của người Mỹ gốc Á bán chạy nhất trên Amazon. Cô cũng xuất hiện trong một chương trình của đài CBS để nói về luật minh bạch tiền lương.