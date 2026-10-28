Ứng viên thất cử ở Brazil bí mật đến Mỹ

Theo báo chí Mỹ, ứng viên vừa thất cử tổng thống Brazil, ông Flavio Bolsonaro, đã rời Brazil đến Mỹ bất chấp lệnh tòa án cấm ông xuất cảnh.