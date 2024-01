Ứng viên tổng thống Mỹ đua nước rút tại New Hampshire

Theo Reuters, bà Haley dự kiến sẽ đi vận động trên khắp New Hampshire trong cuối tuần này và đầu tuần sau nhằm tìm một kết quả khả quan hơn, sau khi chỉ xếp thứ ba sau ông Trump và ông DeSantis tại bang Iowa vào hôm 15.1.

Một chiến thắng tại New Hampshire có thể giúp bà Haley xây chắc vị thế là người thách thức chính của ông Trump cho vị trí đại diện đảng Cộng hòa và cũng là bước đệm hoàn hảo cho cuộc bỏ phiếu sơ bộ kế tiếp tại bang Nam Carolina, nơi bà có lợi thế lớn khi từng làm thống đốc.



Thượng nghị sĩ Tim Scott phát biểu tại sự kiện vận động cử tri của ông Trump ngày 19.1 AFP

Vài ngày qua, bà Haley và ông Trump liên tục công kích nhau. Trong một sự kiện ngày 18.1, bà Haley, người từng làm đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc dưới thời ông Trump, nói sẽ cân nhắc ân xá cho đối thủ nếu ông bị kết tội. Tuy nhiên, bà đã bác bỏ khả năng sẽ chấp nhận làm cấp phó cho ông Trump nếu vị cựu lãnh đạo giành được vị trí đại diện đảng tham dự cuộc bầu cử vào tháng 11.

Trong khi đó, ông Trump cũng có những bài viết trên mạng xã hội và tung quảng cáo nhằm công kích cá nhân và chỉ trích kế hoạch tăng tuổi nghỉ hưu của bà Haley. Trong một "cú đấm" nặng ký đối với bà Haley, thượng nghị sĩ Tim Scott, người từng được chính bà Haley bổ nhiệm vào vị trí thượng nghị sĩ bỏ trống của Nam Carolina, ngày 19.1 đã tuyên bố ủng hộ ông Trump dù trước đó từng là đối thủ tranh cử, theo CNN. Giải thích cho quyết định của mình, ông Scott nói nước Mỹ cần ông Trump để giải quyết cuộc khủng hoảng biên giới, giảm thuế và đoàn kết đất nước.

Ông Trump được tranh cử ở Washington; xuất hiện yêu cầu điều tra đảng Dân chủ

Theo khảo sát của ĐH Suffolk/báo Boston Globe, 50% cử tri nói sẽ bầu cho ông Trump, 36% ủng hộ bà Haley trong khi chỉ khoảng 5% bỏ phiếu cho ông DeSantis, người được cho là không đầu tư nhiều sức lực tại New Hampshire.

Về phía đảng Dân chủ, cuộc bỏ phiếu sơ bộ cũng sẽ diễn ra nhưng tên của Tổng thống Joe Biden sẽ không có trên lá phiếu và kết quả sẽ không được tính. Lý do là Ủy ban Quốc gia Dân chủ (DNC) năm nay quyết định chọn Nam Carolina làm nơi tổ chức bầu cử sơ bộ đầu tiên thay vì New Hampshire như mọi năm. Các quan chức tại New Hampshire không đồng ý và vẫn quyết định tổ chức cuộc bỏ phiếu nhằm bảo vệ quyền hiến định.

Đảng Dân chủ chia 33 phiếu đại cử tri cho bang New Hampshire nhưng vì lý do trên nên kết quả bỏ phiếu ngày 23.1 sẽ không được tính để phân chia các lá phiếu đại cử tri. Trong khi đó, đảng Cộng hòa chia 22 phiếu đại cử tri cho bang này. Ứng viên nào giành được 1.215 trong tổng số 2.429 phiếu đại cử tri sẽ giành vị trí đại diện đảng Cộng hòa.