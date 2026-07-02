UNIQLO đầu tiên ở Đà Nẵng chưa khai trương đã hút khách đến chờ 'săn sale'

Người dân Đà Nẵng háo hức chờ ngày mua sắm

Chiều 1.7, khu vực tầng 2 Aeon Mall Thanh Khê, nơi cửa hàng UNIQLO đầu tiên tại thành phố Đà Nẵng sắp khai trương, trở nên nhộn nhịp khi nhiều người dân và du khách dừng chân tham quan, chụp ảnh.

Dù cửa hàng vẫn đang hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng trước ngày mở cửa đón khách vào 3.7, nhiều người vẫn háo hức đứng trước khu vực trưng bày để ngắm nhìn không gian mua sắm hiện đại và các bộ sưu tập mới.

Nhiều người dân đã đến tham quan, chờ ngày UNIQLO đầu tiên tại thành phố Đà Nẵng mở cửa ẢNH: HUY ĐẠT

Không ít khách hàng cho biết họ đã chờ đợi sự xuất hiện của UNIQLO tại thành phố Đà Nẵng từ nhiều năm nay. Vì vậy, ngay khi biết cửa hàng sẽ khai trương tại Aeon Mall Thanh Khê, nhiều người đã lên kế hoạch đến mua sắm ngay trong ngày đầu mở cửa, đặc biệt là để săn các chương trình ưu đãi khai trương.

Chị Trà Thanh Tuyền (trú phường Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng) cho biết cả gia đình rất vui khi biết UNIQLO mở cửa hàng đầu tiên tại thành phố.

"Trước đây, muốn mua quần áo, túi xách của UNIQLO, tôi thường phải nhờ người thân, bạn bè ở TP.HCM hoặc Hà Nội mua giúp. Có những dịp khuyến mãi lớn, gia đình còn chạy hơn 100 km ra Aeon Mall Huế để mua sắm. Bây giờ có cửa hàng ngay tại thành phố Đà Nẵng thì tiện hơn rất nhiều. Tôi dự định sẽ đến từ sáng sớm ngày khai trương để vừa mua sắm, vừa săn các chương trình giảm giá", chị Tuyền chia sẻ.

Cùng gia đình từ phường Tam Kỳ ra phường Thanh Khê tham quan Aeon Mall Đà Nẵng, bà Đỗ Thị Thanh Trà (64 tuổi) cho biết rất mong chờ ngày cửa hàng chính thức mở cửa.

"Tôi từng nghe con cháu giới thiệu nhiều về thương hiệu này. Lần này đúng dịp khai trương nên hy vọng sẽ mua được vài bộ quần áo với giá ưu đãi. Nếu có nhiều chương trình giảm giá thì tôi sẽ mua thêm cho các cháu", bà Trà nói.

Người dân háo hức chờ ngày 3.7 để mua sắm và săn ưu đãi tại cửa hàng UNIQLO đầu tiên ở Đà Nẵng ẢNH: HUY ĐẠT

Trích doanh thu xây nhà tắm cho học sinh vùng cao

Chiều 1.7, UNIQLO Việt Nam tổ chức họp báo giới thiệu cửa hàng UNIQLO ở Đà Nẵng và thông tin về các hoạt động sẽ triển khai tại thành phố Đà Nẵng cũng như khu vực miền Trung.

Phát biểu tại sự kiện, ông Akiyama Naoki, Tổng giám đốc UNIQLO Việt Nam, cho biết Đà Nẵng là thành phố năng động, có vai trò trung tâm của khu vực miền Trung và là điểm đến quan trọng trong chiến lược phát triển của doanh nghiệp.

Ông Akiyama Naoki, Tổng giám đốc UNIQLO Việt Nam, chia sẻ về kế hoạch phát triển của thương hiệu tại thành phố Đà Nẵng và khu vực miền Trung ẢNH: HUY ĐẠT

Theo ông Naoki, đây là cửa hàng đầu tiên của UNIQLO tại thành phố Đà Nẵng, cửa hàng thứ 2 ở miền Trung và là cửa hàng thứ 32 trên toàn quốc.

"Chúng tôi hy vọng không chỉ mang đến không gian mua sắm đạt chuẩn toàn cầu mà còn trở thành người bạn đồng hành gần gũi với người dân Đà Nẵng thông qua triết lý LifeWear, đồng thời góp phần tạo thêm cơ hội việc làm và thúc đẩy sự phát triển của ngành bán lẻ tại địa phương", ông Naoki nói.

Nhân dịp khai trương, UNIQLO cũng giới thiệu bộ sưu tập UTme! lấy cảm hứng từ những biểu tượng, văn hóa, ẩm thực và nhịp sống của Đà Nẵng. Một phần doanh thu từ bộ sưu tập sẽ được đóng góp cho Quỹ Hy Vọng để xây dựng nhà tắm mới tại Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học và THCS Trà Vân (thành phố Đà Nẵng), góp phần cải thiện điều kiện học tập cho học sinh vùng cao.