UOB Việt Nam khởi động trồng 10.000 cây rừng phòng hộ Cà Mau

Hoạt động trồng cây xanh rừng phòng hộ nằm trong sáng kiến phục hồi hệ sinh thái rừng ngập mặn, bảo vệ bờ biển và hỗ trợ sinh kế bền vững cho cộng đồng địa phương, thể hiện cam kết của Ngân hàng UOB trong việc chung tay ứng phó với biến đổi khí hậu tại Việt Nam.

Đê biển Tây là tuyến phòng hộ quan trọng của tỉnh Cà Mau, nơi ba mặt giáp biển và chịu tác động trực tiếp từ việc nước biển dâng, xâm nhập mặn và sạt lở. Theo thống kê, từ năm 2011 đến nay, Cà Mau đã mất hơn 6.200 héc ta đất và rừng phòng hộ ven biển do sạt lở, trong đó gần 100 km bờ biển Tây bị xói mòn ở mức nguy hiểm đến đặc biệt nguy hiểm. Tình trạng này không chỉ đe dọa sinh kế của hàng chục nghìn hộ dân mà còn làm suy giảm "lá chắn xanh" bảo vệ vùng đất cực Nam Tổ quốc.

UOB Việt Nam vừa trồng 4.400 cây tại Cà Mau ẢNH: V.Y

Đồng hành cùng UOB Việt Nam trong dự án trồng rừng lần này là Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên Gaia - tổ chức phi lợi nhuận uy tín trong lĩnh vực bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học, với nhiều dự án mang lại tác động tích cực cho môi trường và cộng đồng. UOB và Gaia cùng chia sẻ tầm nhìn về phát triển bền vững, hướng đến một Việt Nam xanh hơn, khỏe mạnh hơn và bền vững hơn.

Việc trồng 4.400 cây xanh tương đương 1,3 héc ta rừng ngập mặn là bước khởi đầu cho cam kết trồng 10.000 cây trong ba năm (2025 - 2027) của UOB Việt Nam. Các cây được trồng chủ yếu là Mắm trắng, loài tiên phong tại rừng ngập mặn với bộ rễ vòng cung bám đất chặt, giúp giảm sạt lở và cố định đất. Khi hình thành, khu rừng ngập mặn sẽ góp phần duy trì và bảo tồn vành đai rừng, giảm thiểu tác động của bão, lũ, xói mòn và biến đổi khí hậu, đồng thời hỗ trợ sinh kế cho người dân địa phương.