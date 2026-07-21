Ước mơ mãi mãi không thành hiện thực của cô bé 10 tuổi ở Mường Than

Ngày 20.7, lực lượng chức năng, các ban ngành đoàn thể, đội thiện nguyện, cùng nhiều người dân vẫn đang nỗ lực khắc phục hậu quả do trận lũ quét gây ra trên địa bàn xã Mường Than (tỉnh Lai Châu). Mỗi người một việc, người tìm kiếm nạn nhân mất tích, người dọn dẹp khắc phục hậu quả, cung cấp nhu yếu phẩm, tất cả chỉ mong người dân bị ảnh hưởng sớm ổn định cuộc sống.

Những ngôi nhà tại xã Mường Than tan hoang khi cơn lũ dữ đi qua ẢNH: LONG QUYỀN

Ngồi thất thần một góc nhà văn hóa bản Đội 11, chị Bàn Thị Liều (trú xã Mường Than) với gương mặt hốc hác, ánh mắt vô hồn vẫn nhìn về phía dòng suối - nơi cơn lũ dữ đã cướp đi con gái yêu quý.

4 ngày trôi qua, nước mắt của chị dường như đã cạn. Với người mẹ ấy, đó là chuỗi ký ức đau đớn nhất cuộc đời.

Nhớ lại buổi sáng định mệnh ấy, chị Liều nghẹn giọng kể, thời điểm lũ quét xảy ra, chị và chồng đang làm thuê ở xã Mường Tè, cách nhà hơn 200 km. Cách đây 1 tháng, chị cùng chồng mang con nhỏ 7 tuổi lên đây làm việc con gái lớn là cháu Bàn Thị Lai (10 tuổi) chị gửi ở nhà nhờ ông bà ngoại.

Cuộc gọi cuối cùng

Sáng 17.7, ông bà ngoại ra xem ruộng sớm nên một mình cháu Lai ở nhà. Lúc 8 giờ 14 phút cùng ngày, con gái gọi điện cho chị Liều báo có lũ. "Con gọi điện cho tôi. Tôi chỉ kịp nghe cháu nói hai câu: "Mẹ ơi, nước lũ to lắm. Lũ sắp đến nhà rồi, ngập đến nhà rồi". Rồi điện thoại tắt lịm. Tôi gọi lại không biết bao nhiêu lần nhưng không liên lạc được nữa...", chị Liều bật khóc.

Chị Liều gọi cho những người khác trong nhà nhưng cũng chẳng liên lạc được. Vì vậy, chị đành phải bỏ dở công việc, cùng chồng tức tốc bắt xe về nhà. Quãng đường từ Mường Tè về Mường Than thông thường chỉ mất khoảng 6 - 7 tiếng nhưng hôm ấy trời mưa lớn, nhiều điểm sạt lở khiến hành trình về nhà của chị kéo dài gần một ngày.

Chị Bàn Thị Liều ẢNH: LONG QUYỀN

"Suốt chặng đường, tôi ngồi trên xe mà lòng nóng như lửa đốt. Nhiều lúc nghĩ về con nước mắt cứ tự chảy ra, linh tính mách bảo tôi rằng đã có chuyện chẳng lành", chị nghẹn ngào.

Khi về đến Mường Than, nước lũ vẫn dâng cao nên chị chưa thể vào bản. Đến khoảng 6 giờ sáng hôm sau, chị mới tiếp cận được nơi ngôi nhà đã bị lũ cuốn. Đau đớn hơn, chị nhận tin con gái đã thiệt mạng.

"Bố mẹ tôi tìm thấy thi thể cháu lúc 5 giờ 53 phút ngày 18.7. Con tôi bị mắc kẹt ngay trong nhà, không kịp chạy ra ngoài. Tôi phải nén nỗi đau vào nhà xác để nhận lại hình hài của con", chị Liều kể.

Sau khi lo xong hậu sự cho con gái, vợ chồng chị cùng con trai 7 tuổi tạm thời sống trong khu tạm trú do chính quyền địa phương bố trí.

Trong ký ức của người mẹ, Lai là đứa trẻ sống tình cảm, luôn gọi điện hỏi bao giờ mẹ và em về, rồi xin được trông em để mẹ đỡ vất vả. Cậu em trai không thấy chị đâu cũng luôn miệng nói nhớ chị, thương chị lắm...

Chị Liều cũng bật khóc khi nhắc đến ước mơ của con gái. "Con nói ước mơ sau này muốn làm bác sĩ để cứu người. Giờ thì ước mơ của con đã không thành hiện thực, đã bị cơn lũ cướp đi rồi", chị Liều nghẹn ngào.

Theo báo cáo mới nhất của UBND tỉnh Lai Châu, trận lũ hôm 17.7 trên địa bàn xã Mường Than đã khiến 6 người chết, 8 người bị thương. Địa phương vẫn đang nỗ lực tìm kiếm 2 người mất tích còn lại.