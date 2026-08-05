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Ước mơ 'vào tủ lạnh trốn nóng' thành hiện thực
Video Thế giới

Ước mơ 'vào tủ lạnh trốn nóng' thành hiện thực

Trúc Huỳnh - Hạo Nhiên
Trong lúc nắng nóng cực đoan càn quét Đông Á, Nhật Bản đã ra mắt tủ lạnh dành cho người, cam đoan chỉ cần 10 phút là đủ để xua tan cảm giác nóng bức ở người sử dụng.

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