Châu Âu nóng nực, xuất hiện điểm giải nhiệt lý tưởng

“Chúng tôi đã nghĩ đến việc đi du lịch Croatia, nhưng chúng tôi đã đến Thụy Điển vì ở đây mát mẻ hơn”, một du khách chia sẻ.

Nhiệt độ ở Stockholm (Thụy Điển) trong ngày này vào khoảng 22 độ C - trong khi ở thủ đô Zagreb của Croatia là 30 độ C. Khi phần lớn châu Âu đang trải qua đợt nắng nóng kỷ lục trong tuần này, Thụy Điển và các nước Bắc Âu khác đang ghi nhận sự gia tăng các kỳ nghỉ “mát mẻ”.

Một du khách cho biết: “Cắm trại, ở ngoài trời, thực sự có thể thư giãn và ngồi trên ghế đá mà không cảm thấy đổ mồ hôi ướt hết cả người, thật tuyệt”.

“Ở Ý, bây giờ nhiệt độ từ 28 đến 30 độ, con tôi đang ở bể bơi. Tôi ở đây với những bộ quần áo này. Thật khác biệt. Nhiệt độ rất ổn, đó là chất lượng cuộc sống tốt”, một người khác nói.

Bà Aase Marthe Horrigmo, Giám đốc du lịch tại Innovation Norway, cho biết: “Chúng tôi thấy trong các cuộc khảo sát rằng ngày càng nhiều người nói họ muốn tránh những đợt nắng nóng và thời tiết khắc nghiệt”.

Khán giả trên khán đài phải đội mũ để tránh nắng nóng gay gắt tại giải quần vợt Eastbourne Open ở Eastbourne (Anh), ngày 24.6.2026 ẢNH: REUTERS

Theo một cuộc khảo sát, cứ 5 du khách nước ngoài đến thăm Na Uy vào mùa hè năm ngoái thì có 1 người cho biết họ đã chọn quốc gia này để tránh nắng nóng ở những nơi khác. Tỷ lệ này tăng lên đến 40% đối với những người đến từ Nam Âu.

Hãng hàng không SAS của Bắc Âu cho biết, vào cuối tháng 4, lượng hành khách đến các điểm đến ở Scandinavia đã tăng hơn 10% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đợt nắng nóng hiện tại ở châu Âu dự kiến sẽ lan đến một số khu vực của các nước Bắc Âu vào cuối tuần. Nhưng nhiệt độ vẫn sẽ mát hơn so với nhiệt độ được ghi nhận ở Nam Âu.