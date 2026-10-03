'Ươm mầm tương lai' đã trao cho em niềm tin và hy vọng

Nhân dịp năm học mới 2026-2027, Quỹ Vì tuổi trẻ vùng cao và hải đảo đã trao học bổng cho 176 học sinh, 226 sinh viên thuộc 2 dự án "Ươm mầm tương lai" và "Hỗ trợ sinh viên", với tổng số tiền hơn 4,5 tỉ đồng.

Bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó chủ tịch nước, Chủ tịch Quỹ Vì tuổi trẻ vùng cao và hải đảo, Chủ nhiệm CLB Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu, khen thưởng và trao học bổng cho học sinh nhân dịp năm học mới 2026-2027 ẢNH: LÊ THANH

Theo bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó chủ tịch nước, Chủ tịch Quỹ Vì tuổi trẻ vùng cao và hải đảo, Chủ nhiệm CLB Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu, từ năm học 2009-2010 đến 2026-2027, dự án "Ươm mầm tương lai" đã hỗ trợ 721 học sinh thuộc 32 dân tộc trên cả nước về học tập tại 22 trường THCS-THPT ở TP.HCM và Cần Thơ với tổng kinh phí tài trợ gần 450 tỉ đồng. Trong số đó, có 388 học sinh dân tộc thiểu số và 333 học sinh vùng biển, đảo bao gồm con của lực lượng làm nhiệm vụ trên biển và con ngư dân tại 14 đảo tiền tiêu.

Nguyên Phó chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa chia sẻ tại chương trình ẢNH: LÊ THANH

Dự án "Hỗ trợ sinh viên" đã có 554 em thuộc 38 dân tộc được thụ hưởng học bổng với tổng kinh phí tài trợ hơn 51 tỉ đồng. Trong đó, có 347 sinh viên là con em đồng bào dân tộc thiểu số và 207 sinh viên là con lực lượng chấp pháp trên biển, con ngư dân vùng biển, đảo.

Sinh viên thuộc dự án của Quỹ Vì tuổi trẻ vùng cao và hải đảo nhận quà, học bổng tại chương trình ẢNH: LÊ THANH

Là người nhận được suất học bổng thuộc dự án "Ươm mầm tương lai", Châu Sóc Khang, học sinh lớp 12A2, Trường Nam Việt (TP.HCM), chia sẻ: "Em sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo ở tỉnh An Giang. Là người con của dân tộc Khmer, em luôn yêu thương và tự hào về nguồn cội của mình. Tuổi thơ của em có những thiếu thốn, con đường học hành cũng gặp nhiều gian nan. Tuy nhiên, may mắn lớn nhất trên hành trình ấy là em được trở thành học sinh của dự án "Ươm mầm tương lai" thuộc Quỹ Vì tuổi trẻ vùng cao và hải đảo. Với em, ngoài nỗ lực của bản thân, dự án này đã trao cho em tình yêu thương, niềm tin và hy vọng vào một tương lai tốt đẹp hơn".

Châu Sóc Khang, học sinh lớp 12A2, Trường Nam Việt (TP.HCM), phát biểu tại buổi lễ ẢNH: LÊ THANH

Là người thụ hưởng của dự án "Hỗ trợ sinh viên", Hồ Quỳnh Anh, sinh viên năm cuối ngành marketing, Trường đại học Tài chính - Marketing, cho biết: "Bố em lái xe cho Lữ đoàn 101, Vùng 4 hải quân. Trước khi trở thành sinh viên, em đã có 7 năm được các thầy cô của Trường THCS-THPT Hồng Hà, P.Gò Vấp, TP.HCM yêu thương, nâng đỡ như một gia đình. Với em, đây không chỉ là trường học mà còn là một mái nhà, nơi đón nhận một cô bé còn nhiều bỡ ngỡ và giúp em trưởng thành, tự tin hơn. Bước vào đại học, em lại đối diện với một thử thách lớn khi ba em mắc bệnh bạch cầu và phải điều trị lâu dài. Gánh nặng kinh tế khiến gia đình em càng khó khăn".

Hồ Quỳnh Anh, sinh viên năm cuối ngành marketing, Trường đại học Tài chính - Marketing, chia sẻ tại buổi họp mặt ẢNH: LÊ THANH



Quỳnh Anh nhớ lại: "Đúng lúc ấy, em nhận được tin bác Trương Mỹ Hoa và bác sĩ Lê Hương Giang sẽ tiếp tục đồng hành cùng em trong suốt 4 năm đại học. Sự hỗ trợ ấy không chỉ giúp ba mẹ em vơi bớt gánh nặng mà còn giúp em yên tâm học tập. Đến nay, em đã có 10 năm được đón nhận tình yêu thương và sự đồng hành của Quỹ Vì tuổi trẻ vùng cao và hải đảo. Mười năm trôi qua, nhiều điều đã thay đổi, nhưng tình yêu thương và sự tận tâm của bác Trương Mỹ Hoa dành cho học sinh, sinh viên chúng em vẫn luôn vẹn nguyên".