Ngày 26.11, tại thành phố Huế, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức hội thảo "Tuyên truyền, quảng bá và hướng dẫn Giải thưởng trường học sinh thái ASEAN Việt Nam", tập trung vào nội dung hướng dẫn thực hành và lộ trình triển khai bộ tiêu chí trường học sinh thái ASEAN, để dự thi Giải thưởng trường học sinh thái ASEAN Việt Nam cho các cơ sở giáo dục.

Các đại biểu, chuyên gia và đại diện cơ sở giáo dục dự hội thảo đã hướng dẫn triển khai bộ tiêu chí trường học sinh thái ASEAN ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Sự kiện do Bộ Nông nghiệp và Môi trường giao Vụ Hợp tác quốc tế phối hợp cùng Báo Nông nghiệp và Môi trường thực hiện. Hội thảo thu hút hơn 120 đại biểu dự trực tiếp và hơn 800 điểm cầu trực tuyến gồm cơ quan quản lý giáo dục, cơ sở giáo dục, chuyên gia, tổ chức trong và ngoài nước.

Hội thảo đã giới thiệu, hướng dẫn các trường học áp dụng bộ tiêu chí trường học sinh thái ASEAN vào giảng dạy, quản lý và ngoại khóa. Đây cũng là dịp để các đơn vị đã triển khai mô hình, từng đạt giải chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, giúp giáo viên và cán bộ quản lý vận dụng linh hoạt vào điều kiện thực tế.

Nuôi dưỡng thói quen xanh trong trường học

Phát biểu khai mạc, ông Trần Thế Công, Phó vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), nhấn mạnh giáo dục môi trường bắt đầu từ những việc thường ngày. Cách dùng nước, thu gom rác hay chăm sóc vườn đều có thể trở thành bài học cho học sinh. Khi các em được hướng dẫn, tham gia và thấy kết quả, kiến thức sẽ dần thành thói quen và ý thức trách nhiệm.

Ông Trần Thế Công, Phó vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), phát biểu khai mạc hội thảo ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Theo ông Công, nhà trường cần tổ chức hoạt động sát điều kiện thực tế, trong đó ban giám hiệu định hướng, giáo viên lồng ghép vào bài học và khuyến khích học sinh chủ động tham gia. Sự đồng hành của phụ huynh sẽ giúp thói quen tốt tiếp tục duy trì tại gia đình và lan tỏa ra cộng đồng.

Đó cũng là giá trị của Giải thưởng trường học sinh thái ASEAN Việt Nam hướng tới. Tham gia giải giúp các trường tự đánh giá, cải thiện hoạt động, chia sẻ kinh nghiệm và tiếp cận cách làm của khu vực ASEAN vì phát triển bền vững. Những mô hình hiệu quả cần được giới thiệu cùng điều kiện triển khai để các đơn vị khác tham khảo.

Năm 2026 là mùa thứ ba giải được tổ chức toàn quốc. Bộ tiêu chí năm nay mở rộng với ba chủ đề "Trường học xanh", "Giảm thiểu rác thải nhựa" và "Sử dụng nước an toàn, tiết kiệm và hiệu quả", gồm 15 tiêu chí với tổng 300 điểm.

Việc mở rộng chủ đề hướng đến cách tiếp cận toàn diện hơn trong giáo dục môi trường. Qua đó, các trường xây dựng lộ trình chuyển đổi xanh phù hợp thực tế, gắn quản lý nhà trường với dạy học, thực hành và kết nối cộng đồng.

Sự kiện thu hút hơn 120 đại biểu dự trực tiếp và hơn 800 điểm cầu trực tuyến ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Tại hội thảo, thành viên hội đồng xét chọn cùng chuyên gia giáo dục và môi trường trực tiếp hướng dẫn nhà trường tiếp cận bộ tiêu chí năm 2026, lập hồ sơ minh chứng, đánh giá kết quả và đề xuất lộ trình triển khai.

Theo ban tổ chức, Giải thưởng trường học sinh thái ASEAN Việt Nam năm 2026 dự kiến trao 66 giải, tổng giá trị 567 triệu đồng, nhận hồ sơ dự thi đến ngày 10.12.

Đáng chú ý, qua hai mùa tổ chức Giải thưởng trường học sinh thái ASEAN Việt Nam năm 2024 và 2025, thành phố Huế đã ghi dấu ấn là một trong những địa phương có phong trào xây dựng trường học sinh thái phát triển mạnh mẽ, với 8 trường được công nhận danh hiệu trường học sinh thái ASEAN Việt Nam.

Tại hội thảo này, đại diện các cơ sở giáo dục ở Huế cũng đã chia sẻ kinh nghiệm tham gia chương trình giáo dục môi trường, sáng kiến xây dựng trường học sinh thái và cách huy động giáo viên, học sinh cùng cộng đồng.

Học sinh thành phố Huế vẽ tranh phát động bảo vệ môi trường ẢNH: VĂN DINH

Chiều cùng ngày, đại biểu, khách mời và đại diện các cơ sở giáo dục tham quan thực tế tại Trường tiểu học Ngô Kha, thành phố Huế. Hoạt động giúp các đơn vị tìm hiểu mô hình giáo dục môi trường, giảm rác thải nhựa, tạo cảnh quan xanh và trao đổi cách đưa bảo vệ môi trường vào học tập, sinh hoạt hằng ngày của học sinh.



