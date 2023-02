Uống 2 chén rồi đưa vợ đi chơi Valentine bị phạt nồng độ cồn

Đêm 14.2, Tổ công tác Y11.141 Công an TP.Hà Nội gồm lực lượng cảnh sát giao thông, cảnh sát cơ động và cảnh sát hình sự do trung tá Nguyễn Đức Huấn làm tổ trưởng lập chốt kiểm tra nồng độ cồn, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông tại khu vực ngã 3 Ba La - đoạn giao giữa QL21B và đường Ba La, hướng đi Ba La thuộc Q.Hà Đông (Hà Nội).

Tổ công tác kiểm tra nồng độ cồn các phương tiện ĐÌNH HUY

Theo quan sát, tổ công tác tiến hành dừng xe để kiểm tra nồng độ cồn hơn 90% trong tổng số ô tô di chuyển trên tuyến đường. Các tài xế được kiểm tra bằng phương pháp định tính, máy kiểm tra nồng độ cồn ở chế độ kiểm tra nhanh, tài xế chỉ cần thổi hơi vào ống phễu để phát hiện cồn. Quy trình này diễn ra trong khoảng 15 - 20 giây.

Trong hơn 2 tiếng làm việc (từ 20 giờ đến hơn 22 giờ), tổ công tác đã tiến hành kiểm tra nồng độ cồn đối với 120 người điều khiển phương tiện. Trong đó, phát hiện 5 trường hợp vi phạm nồng độ cồn (2 tài xế ô tô và 3 xe máy).

Đa số các tài xế di chuyển trên tuyến QL21B hướng đi Ba La đều được đo nồng độ cồn ĐÌNH HUY

Theo đó, khoảng 21 giờ 10 cùng ngày, tổ công tác dừng xe ô tô nhãn hiệu Hyundai Santafe biển số 30K-147xx, phát hiện tài xế điều khiển vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,04 mg/lít khí thở. Danh tính nam tài xế được xác định là Đ.Q.T (40 tuổi, trú Q.Hà Đông).

Tài xế T. thừa nhận có uống rượu trước khi lái xe ĐÌNH HUY

Chia sẻ với Thanh Niên, tài xế thừa nhận tối cùng ngày có đưa vợ đi chơi Valentine (ngày lễ tình nhân - PV) và uống 2 chén rượu; trên đường về thì gặp Tổ công tác Y11.141.

Khoảng 21 giờ 50, tổ công tác dừng xe ô tô biển số 20A-202xx do tài xế N.D.L (46 tuổi, trú H.Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang) điều khiển, phát hiện vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,141 mg/lít khí thở. Tại đây, tài xế L. thừa nhận bản thân có uống một cốc bia trước khi lái xe.

Lực lượng chức năng cẩu xe vi phạm về bãi trông giữ ĐÌNH HUY

Với mức vi phạm trên, cả 2 tài xế T. và L. sẽ chịu mức phạt từ 6.000.000 - 8.000.000 đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 10 - 12 tháng và tạm giữ phương tiện 7 ngày.

Trao đổi với Thanh Niên, trung tá Nguyễn Đức Huấn, Tổ trưởng Tổ công tác Y11.141, cho biết sau thời gian cao điểm kiểm tra vi phạm nồng độ cồn, lượng người vi phạm đã giảm rõ rệt; có những ca làm việc ở nội đô, tổ công tác không phát hiện trường hợp vi phạm nồng độ cồn nào.

"Hôm nay, chúng tôi kiểm tra ở một khu vực mới, xa trung tâm nên nhiều tài xế bị bất ngờ. Trong thời gian tới, tổ công tác sẽ tiếp tục kiểm tra nồng độ cồn ở nhiều tuyến đường khác đối với cả người điều khiển ô tô và xe máy", trung tá Huấn nói.