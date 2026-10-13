Uống 20 viên Panadol và nước rửa chén, cô gái 19 tuổi nguy kịch

Chiều 13.10, tiến sĩ - bác sĩ Nguyễn Lương Kỷ, Phó giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa, cho biết bệnh viện vẫn đang theo dõi sát tình trạng sức khỏe của em C.T.B.C (19 tuổi) - bệnh nhân vừa được cứu sống sau khi ngộ độc nghiêm trọng bằng kỹ thuật ECMO.

Trước đó, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nguy kịch sau khi uống 20 viên Panadol Extra cùng 100 ml nước rửa chén. Mỗi viên thuốc chứa 500 mg paracetamol và 65 mg caffeine.

Khi nhập viện, bệnh nhân lơ mơ, khó thở, tụt huyết áp và suy đa cơ quan. Trong đó, gan và tim bị tổn thương nghiêm trọng, bệnh nhân rơi vào tình trạng sốc trơ, phải sử dụng thuốc vận mạch liều cao để duy trì huyết áp.

Các bác sĩ Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa dùng kỹ thuật ECMO cứu sống cô gái 19 tuổi ẢNH: H.N

Kết quả xét nghiệm cho thấy men gan SGOT lên tới 7.382 U/L, SGPT đạt 4.089 U/L, phản ánh tình trạng tổn thương gan nặng. Đồng thời, chỉ số men tim Troponin T-hs vượt 10.000 pg/ml. Siêu âm tim ghi nhận phân suất tống máu (EF) dưới 15%, cho thấy khả năng co bóp của tim suy giảm nghiêm trọng.

Trước tình trạng nguy kịch, các bác sĩ Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa triển khai hồi sức chuyên sâu, kết hợp thở máy, lọc máu hấp phụ, lọc máu liên tục, sử dụng acetylcysteine để điều trị ngộ độc paracetamol và truyền nhiều chế phẩm máu.

Nhận định đây là ca bệnh phức tạp, các bác sĩ đã hội chẩn trực tuyến với chuyên gia Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Sau khi đánh giá tình trạng sốc tim nặng, tổn thương gan và rối loạn đông máu, ê kíp thống nhất khẩn cấp triển khai kỹ thuật VA-ECMO nhằm hỗ trợ tuần hoàn và hô hấp.

Bệnh nhân được điều trị bằng kỹ thuật ECMO ẢNH: N.H

Sau 4 ngày được hỗ trợ bằng kỹ thuật ECMO cùng các biện pháp hồi sức tích cực, tình trạng bệnh nhân cải thiện rõ rệt, chức năng gan và tim phục hồi gần mức bình thường.

Kỹ thuật ECMO (viết tắt của Extracorporeal Membrane Oxygenation, oxy hóa máu qua màng ngoài cơ thể) hiện không còn là kỹ thuật quá mới trong lĩnh vực hồi sức cấp cứu, đặc biệt tại các cơ sở y tế chuyên sâu. Tuy nhiên, tại một số bệnh viện tuyến tỉnh ở khu vực Nam Trung bộ, kỹ thuật này vẫn còn tương đối mới.

Qua trường hợp trên cho thấy vai trò của hồi sức chuyên sâu và phối hợp chuyên môn giữa các bệnh viện trong xử trí những ca ngộ độc nguy kịch, có tổn thương đồng thời nhiều cơ quan.