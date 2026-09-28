Uống atisô: Khi nào có lợi cho gan, khi nào nên cẩn thận?

Lá atisô chứa nhiều hợp chất thực vật như cynarin, a xít chlorogenic và flavonoid. Một số nghiên cứu cho thấy những hợp chất này có hoạt tính chống ô xy hóa và ảnh hưởng đến quá trình chuyển hóa chất béo trong cơ thể, theo chuyên trang sức khỏe Verywell Health (Mỹ).

Người có bệnh về túi mật và đường mật nên cẩn trọng khi dùng các sản phẩm làm từ atisô ẢNH MINH HỌA: N.Quý tạo từ ChatGPT

Trong một nghiên cứu đăng trên chuyên san Phytotherapy Research, các nhà khoa học đã chia 100 người mắc gan nhiễm mỡ thành 2 nhóm. Một nhóm được nạp 600 mg chiết xuất lá atisô mỗi ngày. Nhóm còn lại dùng giả dược trong 2 tháng. Sau thời gian nghiên cứu, nhóm dùng chiết xuất atisô có mức ALT và AST giảm, đồng thời một số dấu hiệu gan nhiễm mỡ cũng được cải thiện.

ALT và AST là 2 loại men gan. Khi tế bào gan bị tổn thương, nồng độ hai men gan này sẽ tăng lên. Vì vậy, chúng thường được sử dụng để theo dõi tình trạng tổn thương gan.

Không nên xem atisô là thức uống giải độc gan

Gan là cơ quan đảm nhiệm nhiều chức năng quan trọng, trong đó có chuyển hóa và xử lý nhiều chất trong cơ thể. Gan không cần một loại nước uống đặc biệt để làm sạch hay thải độc.

Muốn gan khỏe mạnh, mọi người cần tập trung vào kiểm soát cân nặng ở mức phù hợp, ăn uống lành mạnh, vận động thường xuyên. Đặc biệt, cần hạn chế những yếu tố gây tổn thương gan như uống nhiều rượu bia, mỡ nội tạng và dùng thực phẩm bổ sung sai cách.

Vì vậy, nếu thích trà atisô và cơ thể dung nạp tốt, có thể uống và đưa thói quen này vào chế độ ăn uống lành mạnh. Tuy nhiên, không nên dùng nó để thay thế thuốc hoặc các phương pháp điều trị mà bác sĩ đã chỉ định.

Người có sỏi mật nên thận trọng

Những người mắc bệnh liên quan đến túi mật và đường mật cần đặc biệt thận trọng với các chế phẩm atisô có hàm lượng hoạt chất cao. Những tác dụng không mong muốn có thể gặp là tiêu chảy nhẹ, co thắt bụng, buồn nôn, ợ nóng và phản ứng dị ứng.

Atisô cũng ảnh hưởng đến quá trình bài tiết và lưu thông mật. Vì vậy, người bị tắc nghẽn đường mật không nên tự ý dùng các sản phẩm từ atisô. Cách tốt là nên hỏi bác sĩ trước khi sử dụng, đặc biệt khi dùng dưới dạng thực phẩm bổ sung, theo Verywell Health.