4 dấu hiệu cảnh báo mỡ nội tạng đang ở mức cao

Dưới đây là những dấu hiệu cảnh báo mỡ nội tạng cao:

Bụng to dù không tăng cân nhiều

Đây là một trong những dấu hiệu dễ nhận thấy nhất của mỡ nội tạng. Mỡ nội tạng nằm sâu trong ổ bụng nên thường làm bụng căng và cứng hơn, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Người có thân hình bình thường nhưng bụng to thường có mỡ nội tạng tích tụ nhiều ẢNH MINH HỌA: N.Quý tạo từ ChatGPT

Theo Viện Tim, Phổi và Máu Quốc gia Mỹ (NHLBI), vòng bụng là chỉ số đơn giản nhưng rất quan trọng khi đánh giá nguy cơ tích tụ mỡ nội tạng. Nam giới có vòng bụng từ 102 cm và nữ giới từ 88 cm trở lên sẽ có rủi ro cao hơn mắc các bệnh tim mạch và rối loạn chuyển hóa.

Bên cạnh đó, nhiều chuyên gia cũng khuyến nghị nên chú ý đến tỷ lệ vòng eo trên chiều cao. Nếu vòng eo lớn hơn một nửa chiều cao thì nguy cơ tích tụ mỡ nội tạng và mắc bệnh chuyển hóa sẽ tăng lên. Cụ thể, nếu một người cao 170 cm thì vòng bụng không nếu quá 85 cm.

Đường huyết bắt đầu tăng

Mỡ nội tạng không chỉ đơn thuần là nơi dự trữ năng lượng mà còn hoạt động như một cơ quan nội tiết. Chúng tiết ra nhiều chất gây viêm và làm rối loạn quá trình chuyển hóa trong cơ thể, tiến sĩ Laura J. den Hartigh, chuyên gia chuyển hóa tại Trường Y Đại học Washington (Mỹ), cho biết.

Khi lượng mỡ nội tạng tăng cao, các tế bào sẽ dần phản ứng kém với insulin, hiện tượng được gọi là kháng insulin. Hệ quả là làm đường huyết tăng lên, dẫn đến tăng nguy cơ mắc tiền tiểu đường và tiểu đường loại 2.

Huyết áp, mỡ máu hoặc men gan bất thường

Mỡ nội tạng thường không gây ra triệu chứng rõ ràng nhưng lại có thể âm thầm ảnh hưởng đến nhiều chỉ số sức khỏe. Khi loại mỡ này tích tụ nhiều, cơ thể sẽ tiết nhiều a xít béo tự do và các chất gây viêm vào gan. Điều này làm tăng nguy cơ rối loạn chuyển hóa chất béo, huyết áp cao và ảnh hưởng đến chức năng gan.

Vì vậy, nếu kết quả khám sức khỏe cho thấy huyết áp cao, chất béo trung tính tăng, cholesterol "tốt" HDL thấp hoặc men gan tăng, bác sĩ có thể đánh giá thêm nguy cơ tích tụ mỡ nội tạng.

Thân hình gầy ốm nhưng bụng to

Không ít người có cân nặng hoàn toàn bình thường nhưng phần bụng lại to hơn rõ rệt so với tay và chân. Tình trạng này thường được gọi là ốm bên ngoài nhưng nhiều mỡ bên trong.

Nguyên nhân là chỉ số khối cơ thể (BMI) chỉ phản ánh mối quan hệ giữa cân nặng và chiều cao, chứ không cho biết mỡ đang phân bố ở đâu. Vì vậy, một người có BMI bình thường vẫn có thể tích tụ nhiều mỡ quanh gan, tụy và các cơ quan trong ổ bụng, theo Healthline.