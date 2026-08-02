Uống baking soda pha với nước vào buổi sáng có tốt?

Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng phần lớn lợi ích được lan truyền trên mạng chưa có đủ bằng chứng khoa học, trong khi việc lạm dụng baking soda có thể gây hại cho sức khỏe.

Baking soda là natri bicarbonate, một hợp chất có tính kiềm. Natri bicarbonate có thể được sử dụng như thuốc kháng axit để giảm triệu chứng ợ nóng hoặc khó tiêu do dư axit dạ dày. Tuy nhiên, đây chỉ là biện pháp giảm triệu chứng tạm thời, không phải thức uống nên dùng hằng ngày, theo Mayo Clinic (Mỹ).

Các chuyên gia cho rằng phần lớn lợi ích được lan truyền trên mạng chưa có đủ bằng chứng khoa học Ảnh: P.H tạo từ AI

Có nên uống baking soda vào buổi sáng?

Theo tiến sĩ Michael F. Picco, chuyên gia tiêu hóa tại Mayo Clinic (Mỹ), natri bicarbonate có thể trung hòa axit trong dạ dày nên giúp giảm nhanh cảm giác nóng rát hoặc ợ chua. Tuy nhiên, việc sử dụng thường xuyên mà không có chỉ định có thể che lấp triệu chứng của các bệnh lý tiêu hóa nghiêm trọng hơn.

Nhiều người tin rằng uống baking soda khi bụng đói có thể giúp "kiềm hóa cơ thể" hoặc "thải độc". Tuy nhiên, theo Hiệp hội Ung thư Mỹ, ở người khỏe mạnh, độ pH của máu luôn được phổi và thận kiểm soát chặt chẽ trong một phạm vi rất hẹp. Vì vậy, thực phẩm hay đồ uống, bao gồm cả baking soda, không thể làm thay đổi pH của máu.

Đến nay, chưa có bằng chứng khoa học đáng tin cậy cho thấy uống baking soda mỗi sáng giúp giảm cân, thải độc hay phòng ngừa bệnh.

Những rủi ro cần lưu ý

Theo Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh (NHS), baking soda chứa lượng natri khá cao. Nếu dùng thường xuyên hoặc dùng quá nhiều, cơ thể có thể hấp thu lượng natri vượt mức cần thiết, làm tăng nguy cơ tăng huyết áp, giữ nước hoặc khiến bệnh tim và bệnh thận trở nên nghiêm trọng hơn ở một số người.

Tiến sĩ Donald Hensrud, chuyên gia dinh dưỡng tại Mayo Clinic, cho biết lạm dụng natri bicarbonate còn có thể gây đầy hơi, buồn nôn, đau bụng hoặc làm rối loạn cân bằng axit - kiềm trong cơ thể. Trong trường hợp nặng, người dùng có thể bị kiềm chuyển hóa, dẫn đến co giật, yếu cơ hoặc rối loạn nhịp tim.

Đặc biệt, người mắc bệnh thận, suy tim, tăng huyết áp, phụ nữ mang thai hoặc người đang phải ăn chế độ hạn chế natri không nên tự ý sử dụng baking soda nếu chưa được bác sĩ tư vấn.

Khi nào mới nên dùng?

Natri bicarbonate chỉ nên được sử dụng để giảm triệu chứng ợ nóng hoặc khó tiêu trong thời gian ngắn và đúng liều khuyến cáo. Nếu tình trạng ợ nóng kéo dài trên 2 tuần hoặc tái phát thường xuyên, người bệnh cần đi khám để tìm nguyên nhân thay vì tiếp tục tự điều trị, theo Mayo Clinic.

Các chuyên gia cũng khuyến cáo không nên uống baking soda ngay sau bữa ăn quá no vì có thể làm tăng lượng khí trong dạ dày, gây đầy bụng hoặc khó chịu.

Nhìn chung, uống baking soda vào buổi sáng không phải là thói quen mang lại lợi ích sức khỏe đã được chứng minh. Với đa số người khỏe mạnh, việc duy trì chế độ ăn cân bằng, uống đủ nước, tập thể dục đều đặn và ngủ đủ giấc vẫn là những biện pháp hiệu quả và an toàn hơn để bảo vệ sức khỏe.