Uống bao nhiêu nước mỗi ngày để giữ huyết áp ổn định?

Lượng nước khuyến nghị giúp kiểm soát huyết áp

Duy trì thói quen uống 6 - 8 ly nước mỗi ngày (mỗi ly khoảng 240 ml) giúp hỗ trợ kiểm soát huyết áp hiệu quả, theo trang tin sức khỏe Verywell Health.

Các nghiên cứu cho thấy những người uống đủ 6 - 8 ly nước lọc hằng ngày có nguy cơ bị tăng huyết áp thấp hơn so với những người uống ít hơn. Một thử nghiệm nhỏ trên 55 người trưởng thành khỏe mạnh cũng chứng minh rằng, việc tăng lượng nước tiêu thụ lên ít nhất 8 ly/ngày giúp chỉ số huyết áp giảm đáng kể.

Duy trì thói quen uống 6 - 8 ly nước mỗi ngày (mỗi ly khoảng 240 ml) có thể hỗ trợ kiểm soát huyết áp Ảnh: P.H tạo từ AI

Nhu cầu nước thực tế của cơ thể

Trên thực tế, hầu hết người trưởng thành cần lượng nước lớn hơn mức 6 - 8 ly để cơ thể đạt trạng thái bù nước tối ưu.

Nhìn chung, phụ nữ nên uống khoảng 9 ly nước lọc mỗi ngày (chưa tính lượng nước từ trái cây, rau xanh hay sữa), trong khi nam giới cần lượng nước cao hơn. Nhu cầu bù nước cụ thể ở mỗi cá nhân sẽ thay đổi tùy thuộc vào độ tuổi, giới tính, cân nặng, môi trường sống, cường độ tập luyện, tình trạng sức khỏe và các loại thuốc đang sử dụng.

Thiếu nước ảnh hưởng đến huyết áp như thế nào?

Tình trạng mất nước hoặc uống không đủ nước có thể làm tăng nguy cơ cao huyết áp thông qua 3 cơ chế chính:

Làm co thắt mạch máu: Thiếu nước thúc đẩy cơ thể tăng tiết hoóc môn angiotensin II - chất gây co thắt các mạch máu.

Gây viêm mạn tính: Thiếu nước khiến nồng độ natri trong máu dư thừa, kích hoạt các phản ứng viêm làm cản trở quá trình lưu thông máu.

Tạo áp lực lên hệ thần kinh: Mất nước kích hoạt phản ứng căng thẳng của cơ thể, khiến hệ thần kinh giao cảm hoạt động quá mức.

Lời khuyên giúp bù nước hiệu quả và an toàn

Để duy trì thói quen uống đủ nước hằng ngày, bác sĩ Hessert gợi ý một số mẹo đơn giản:

Luôn mang theo bình nước bên mình và nhấp từng ngụm rải đều trong suốt cả ngày.

Thay đổi hương vị bằng cách thêm một chút nước ép trái cây tươi, sử dụng nước dừa hoặc các loại nước điện giải không đường.

Nước lọc hỗ trợ kiểm soát huyết áp nhưng không thể thay thế thuốc điều trị. Đặc biệt, người mắc bệnh thận mạn tính giai đoạn nặng nếu uống quá nhiều nước có thể kích hoạt tình trạng tăng huyết áp, trong khi bệnh nhân suy tim lại cần phải hạn chế lượng chất lỏng nạp vào. Do đó, người có bệnh lý nền nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi thay đổi thói quen uống nước hằng ngày.