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    Sức khỏe

    Uống cà phê sáng, vì sao dễ muốn đi vệ sinh?

    Cát Anh
    Cát Anh
    Không ít người vừa uống cà phê buổi sáng đã thấy bụng “rục rịch”, muốn đi vệ sinh. Đây không hẳn ngẫu nhiên, bởi cà phê có thể kích thích hoạt động đại tràng, khi hệ tiêu hóa vốn đang bước vào thời điểm hoạt động mạnh.

    Với nhiều người, cà phê là thức uống quen thuộc để bắt đầu ngày mới, giúp tỉnh táo và tăng khả năng tập trung. Tuy nhiên, một tác động khác của cà phê cũng khá phổ biến là kích thích nhu động ruột, khiến người uống có cảm giác muốn đi đại tiện, theo Eatingwell.

    Vì sao buổi sáng dễ muốn đi vệ sinh hơn?

    Không có một khung giờ cố định mà mọi người nên uống cà phê để kích thích đại tiện. Tuy nhiên, những giờ đầu sau khi thức dậy là thời điểm đáng chú ý.

    Vì sao uống cà phê buổi sáng thường khiến bạn muốn đi vệ sinh? - Ảnh 1.

    Cà phê là thức uống quen thuộc để bắt đầu ngày mới, giúp tỉnh táo và tăng khả năng tập trung

    ẢNH MINH HỌA: C.ANH TẠO BỞI AI

    Cơ thể vận hành theo nhịp sinh học, không chỉ điều chỉnh chu kỳ ngủ - thức mà còn ảnh hưởng đến hoạt động của hệ tiêu hóa. Đại tràng có xu hướng hoạt động mạnh hơn vào buổi sáng và giảm dần về ban đêm. Vì vậy, uống cà phê vào thời điểm này có thể tạo thêm kích thích đối với hoạt động của ruột.

    Một cơ chế khác liên quan đến phản xạ dạ dày - đại tràng. Khi thức ăn hoặc đồ uống vào dạ dày, hệ tiêu hóa nhận tín hiệu và làm tăng các cơn co bóp của đại tràng, góp phần đẩy phân về phía trực tràng. Phản xạ này thường hoạt động mạnh vào buổi sáng.

    Do đó, uống cà phê cùng hoặc sau bữa sáng có thể khiến phản xạ này rõ hơn. Tuy nhiên, với một số người, uống cà phê khi bụng đói có thể gây trào ngược, đầy hơi hoặc tiêu chảy. Vì vậy, cà phê không nhất thiết phải là thức uống đầu tiên ngay sau khi thức dậy.

    Duy trì lịch sinh hoạt tương đối ổn định cũng có thể giúp hình thành thói quen đại tiện. Thức dậy, ăn sáng và uống cà phê vào những khung giờ tương đối cố định giúp hoạt động của đường ruột trở nên đều đặn và dễ dự đoán hơn.

    Thành phần nào trong cà phê khiến bạn dễ đi ngoài hơn

    Caffeine là một chất kích thích. Ngoài tác động lên hệ thần kinh trung ương giúp cơ thể tỉnh táo, nó còn có thể làm tăng các cơn co bóp trong đường tiêu hóa.

    Tuy nhiên, tác động của cà phê lên nhu động ruột không chỉ đến từ caffeine. Cả cà phê thường và cà phê đã loại caffeine đều có thể kích thích tiết axit dạ dày, giải phóng hormone tiêu hóa và chứa nhiều hợp chất khác có khả năng thúc đẩy hoạt động của đại tràng.

    Uống cà phê thế nào để không “lợi bất cập hại”?

    Việc cà phê có thể kích thích đại tiện không có nghĩa càng uống nhiều càng tốt. Ăn đủ chất xơ từ rau củ, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt, các loại đậu và hạt; uống đủ nước; vận động thường xuyên và duy trì giờ ăn, giờ ngủ ổn định vẫn là những yếu tố quan trọng đối với hoạt động của đường ruột.

    Với người trưởng thành khỏe mạnh, lượng caffeine tiêu thụ trong ngày thường được khuyến nghị không vượt quá 400 mg. 

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