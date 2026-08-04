Uống nghệ pha mật ong lúc đói: Tốt hay hại với người đau dạ dày?

Thạc sĩ - bác sĩ Nguyễn Văn Duy, Khoa Y học cổ truyền, Trường đại học Khoa học Sức khỏe, Đại học Quốc gia TP.HCM, cho biết nghệ và mật ong đều có những hoạt chất có tác dụng tốt trong bệnh lý dạ dày. Nghệ chứa curcumin, một hoạt chất có đặc tính chống viêm, chống oxy hóa và có thể tác động trực tiếp lên niêm mạc đường tiêu hóa. Mật ong chứa các hợp chất phenolic, flavonoid, có khả năng chống oxy hóa, kháng khuẩn và hỗ trợ bảo vệ niêm mạc dạ dày. Vì vậy, việc nhiều người cảm thấy dễ chịu hơn khi dùng nghệ pha mật ong không phải hoàn toàn vô căn cứ.

Tuy nhiên, nếu uống lúc bụng đói, uống quá nhiều hoặc dùng khi đang có bệnh dạ dày tiến triển có thể gây hại nhiều hơn lợi.

Nghệ chứa curcumin ẢNH: LÊ CẦM

Nghệ có thật sự tốt cho dạ dày?

Nghệ chứa curcumin. Curcumin trong nghệ có thể hỗ trợ bảo vệ niêm mạc dạ dày nhờ khả năng chống viêm và chống oxy hóa. Các nghiên cứu thực nghiệm cho thấy curcumin có thể làm giảm tổn thương niêm mạc dạ dày do rượu, do thuốc kháng viêm giảm đau và hỗ trợ tiết chất nhầy bảo vệ niêm mạc.

Một điểm đáng chú ý là curcumin hấp thu vào máu rất kém. Phần lớn curcumin uống vào không đi vào tuần hoàn mà lưu lại trong lòng ống tiêu hóa rồi thải qua phân, điều này khiến hiệu quả toàn thân của curcumin bị giới hạn, nhưng lại tạo điều kiện để hoạt chất này tiếp xúc trực tiếp với niêm mạc dạ dày - ruột và hệ vi sinh vật đường ruột, do đó nghệ được xem là một loại thực phẩm hỗ trợ tốt trong giảm viêm và lành loét dạ dày.

Mật ong hỗ trợ tiêu hóa như thế nào?

Mật ong có thể hỗ trợ dạ dày qua 3 nhóm tác dụng chính: kháng khuẩn, chống oxy hóa và chống viêm. Một số dữ liệu cho thấy mật ong có khả năng ức chế Helicobacter pylori, loại vi khuẩn liên quan chặt chẽ đến viêm loét dạ dày - tá tràng. Ngoài ra, các hợp chất chống oxy hóa trong mật ong có thể giúp giảm tổn thương tế bào niêm mạc do gốc tự do.

"Một số nghiên cứu cũng cho thấy mật ong có triển vọng trong bảo vệ dạ dày, đặc biệt trong tổn thương do thuốc kháng viêm không steroid. Tuy nhiên, mật ong có tính axit nhẹ và chứa đường nên nếu uống lượng nhiều khi bụng đói, một số người có thể xuất hiện triệu chứng cồn cào, đầy bụng hoặc khó chịu", bác sĩ Duy cho hay.

Nghệ và mật ong có thể bổ trợ cho nhau nhờ cùng có đặc tính chống viêm và chống oxy hóa ẢNH: L.C TẠO BỞI A.I

Kết hợp nghệ và mật ong có tốt hơn dùng riêng lẻ?

Như vậy, về mặt lý thuyết, nghệ và mật ong có thể bổ trợ cho nhau nhờ cùng có đặc tính chống viêm và chống oxy hóa. Một số dữ liệu thực nghiệm ghi nhận nhóm dùng kết hợp nghệ và mật ong có tỷ lệ lành loét cao hơn nhóm chỉ dùng nghệ. Mật ong cũng có thể giúp cải thiện phần nào khả năng dung nạp và hấp thu hoạt chất từ nghệ.

Nên uống như thế nào cho phù hợp?

Về liều lượng, nếu muốn dùng như một dạng thức uống hỗ trợ tiêu hóa, người bệnh nên dùng liều nhỏ kết hợp theo dõi các triệu chứng. Với nghệ tươi, có thể bắt đầu khoảng 1/4 đến 1/2 củ nhỏ mỗi ngày, tương đương khoảng 1 - 2 g bột nghệ hoặc 200 - 400 mg curcumin. Mật ong nên dùng khoảng 1 thìa cà phê, tương đương 5 - 10 g.

Chú ý khi pha không nên pha quá đặc, có thể pha nghệ tươi ép hoặc nghệ xay lọc với nước ấm, thêm mật ong sau khi nước bớt nóng. Không nên dùng nước quá nóng, đặc biệt trên 60 độ C vì có thể làm giảm chất lượng của mật ong.

Theo bác sĩ Duy, người có dạ dày nhạy cảm, tiền sử viêm loét dạ dày, viêm dạ dày đang tiến triển, trào ngược dạ dày - thực quản hoặc hay bị cồn cào buổi sáng, uống nghệ mật ong lúc đói có thể làm triệu chứng nặng hơn. Curcumin và tinh dầu nghệ có thể kích thích tiết axit. Mật ong có tính axit nhẹ. Sự kết hợp này có thể gây nóng rát thượng vị, buồn nôn, đầy hơi, tiêu chảy hoặc đau bụng ở người không phù hợp. Vì vậy, với nhiều người bệnh dạ dày, uống sau bữa ăn sáng hoặc trong bữa ăn là lựa chọn an toàn hơn.