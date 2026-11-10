Uống nhầm hóa chất đựng trong vỏ chai nước ngọt, bé trai tổn thương tiêu hóa nặng

Ngày 10.11, Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM) cho biết vừa điều trị cho bé trai N.X.T (21 tháng tuổi) bị tổn thương đường tiêu hóa nghiêm trọng sau khi uống nhầm hóa chất làm đông mủ cao su.

Theo gia đình, hóa chất làm đông mủ cao su được mua với số lượng lớn, đựng trong can không có đầy đủ thông tin nhãn mác. Để thuận tiện sử dụng, gia đình chiết một phần hóa chất sang vỏ chai nước ngọt đã qua sử dụng.

Bé T. bị tổn thương loét tại dạ dày - tá tràng ẢNH: BVCC

Trong lúc chơi gần đó, bé T. tưởng chai hóa chất là nước ngọt nên uống nhầm một lượng nhỏ. Ngay sau khi uống, bé nôn ói dữ dội. Phát hiện sự việc, gia đình lập tức đưa bé đến Bệnh viện Nhi đồng 2 cấp cứu.

Tại đây, các bác sĩ Khoa Tiêu hóa thăm khám, cho bé tạm ngưng ăn uống qua đường miệng, sử dụng thuốc ức chế tiết a xít và theo dõi sát tình trạng sức khỏe. Sau hội chẩn, bé được nội soi tiêu hóa trong vòng 24 giờ.

Kết quả nội soi cho thấy niêm mạc dạ dày viêm sung huyết lan rộng, đặc biệt ở vùng hang vị và thân vị, kèm các tổn thương loét dạ dày - tá tràng, phù hợp với tình trạng tổn thương do hóa chất ăn mòn. Các bác sĩ tiếp tục theo dõi sát để kịp thời phát hiện biến chứng.

TS-BS Nguyễn Cẩm Tú, Trưởng khoa Tiêu hóa cho biết các bác sĩ đã đặt ống sonde qua nội soi để nuôi dưỡng bé, đồng thời tạo điều kiện cho vùng tổn thương có thời gian hồi phục.

Sau khoảng một tuần điều trị tích cực, sức khỏe bé T. dần ổn định và được xuất viện. Tuy nhiên, bé vẫn phải tiếp tục nuôi ăn qua ống sonde tại nhà. Đồng thời, bé cần được tái khám định kỳ để bác sĩ đánh giá quá trình hồi phục, phát hiện sớm các biến chứng muộn như hẹp thực quản hoặc hẹp đường ra dạ dày.

Theo bác sĩ Tú, Khoa Tiêu hóa, Bệnh viện Nhi đồng 2 từng tiếp nhận nhiều trường hợp trẻ uống nhầm hóa chất. Bác sĩ nhấn mạnh, trẻ nhỏ không thể phân biệt hóa chất chỉ bằng cách nhìn vào màu sắc, hình dạng hoặc nhãn chai.

“Trẻ uống nhầm hóa chất là tai nạn nghiêm trọng. Gia đình hoàn toàn có thể chủ động phòng ngừa, để hóa chất ở những vị trí an toàn, tránh xa tầm với của trẻ”, bác sĩ Tú nói. Khi phát hiện trẻ uống nhầm hóa chất, phụ huynh cần bình tĩnh, tuyệt đối không tìm cách gây nôn. Bởi khi trẻ nôn, hóa chất có thể tiếp xúc trở lại với thực quản và khoang miệng, khiến tổn thương nặng hơn, đồng thời làm tăng nguy cơ hóa chất đi vào đường thở.

Phụ huynh cũng không được tự ý cho trẻ uống chanh, giấm hoặc các chất khác. Cần nhanh chóng đưa trẻ đến cơ sở y tế và mang theo chai, lọ hoặc bao bì chứa hóa chất để bác sĩ xác định nguy cơ, lựa chọn phương pháp xử trí phù hợp.