Uống nhầm hóa chất cất trong tủ lạnh, người đàn ông tổn thương thực quản

Khai thác bệnh sử ghi nhận, dung dịch người đàn ông uống nhầm là 1 loại hóa chất sát trùng, khử trùng được sử dụng trong chăn nuôi. Dung dịch này được cất trong tủ lạnh, do nhầm lẫn, người bệnh đã uống khoảng 2 ngụm. Ngay sau đó, anh cảm thấy đau rát vùng miệng và họng. Phát hiện sự việc, gia đình nhanh chóng đưa người bệnh đến Bệnh viện đa khoa Xuyên Á Tây Ninh.

Tổn thương đường tiêu hóa

Tại Khoa Cấp cứu, người bệnh còn tỉnh, tiếp xúc tốt, nhưng đau rát vùng miệng, họng. Nhận định đây là trường hợp ngộ độc chất ăn mòn, các bác sĩ nhanh chóng xử trí ban đầu, đồng thời thực hiện các xét nghiệm và thăm dò cần thiết để đánh giá mức độ tổn thương.

Người bệnh được chụp MSCT lồng ngực và nội soi thực quản - dạ dày - tá tràng. Kết quả ghi nhận tổn thương ăn mòn thực quản, đồng thời có tình trạng viêm phổi và tăng men gan.

Sau hội chẩn, người bệnh được chuyển đến Khoa Hồi sức tích cực để tiếp tục điều trị và theo dõi sát. Tại đây, các bác sĩ tập trung kiểm soát tổn thương do hóa chất, theo dõi hô hấp, tuần hoàn, tình trạng tiêu hóa và những biến chứng có thể xuất hiện.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân ẢNH: BVCC

Sau khoảng 24 giờ điều trị tích cực, tình trạng người bệnh ổn định và được chuyển sang Khoa Nội Tổng quát tiếp tục theo dõi, điều trị. Hiện sức khỏe người bệnh đang dần ổn định và dự kiến xuất viện trong vài ngày tới.

Nguy hiểm từ những chai hóa chất đặt sai chỗ

Ngày 26.9, bác sĩ chuyên khoa 1 Dương Khắc Nhuận, Phó trưởng Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện đa khoa Xuyên Á Tây Ninh, chia sẻ trường hợp vừa nêu trên là một cảnh báo đáng lưu ý bởi tai nạn xảy ra ngay trong sinh hoạt hằng ngày, từ việc bảo quản hóa chất ở vị trí dễ gây nhầm lẫn.

Một trong những nguy cơ uống nhầm thường gặp là hóa chất được sang chiết sang chai nước uống, chai không có nhãn hoặc để chung với thực phẩm, nước uống và đồ dùng sinh hoạt. Những cách bảo quản này làm tăng nguy cơ uống nhầm, đặc biệt với trẻ nhỏ, người cao tuổi hoặc khi các thành viên trong gia đình không biết bên trong chai chứa gì.

Bảo quản hóa chất ở vị trí gây nhầm lẫn có thể dẫn đến các vụ ngộ độc đáng tiếc ẢNH MINH HỌA: L.C TẠO BỞI AI

“Các chất có tính ăn mòn mạnh khi uống phải có thể gây tổn thương niêm mạc miệng, họng, thực quản và đường tiêu hóa, tổn thương đa cơ quan và tử vong. Tùy loại hóa chất, nồng độ và lượng tiếp xúc, mức độ tổn thương có thể khác nhau. Vì vậy, sau khi uống nhầm hóa chất, người bệnh cần được đưa đến cơ sở y tế càng sớm càng tốt để được đánh giá và xử trí phù hợp”, bác sĩ Nhuận chia sẻ.

Thực tế thời gian qua, bệnh viện đã tiếp nhận nhiều trường hợp ngộ độc liên quan đến hóa chất như thuốc bảo vệ thực vật, thuốc diệt cỏ, chất tẩy rửa và các dung dịch sử dụng trong sinh hoạt, sản xuất. Một số trường hợp nhập viện muộn khi tình trạng đã nặng, gây nhiều khó khăn cho quá trình điều trị.