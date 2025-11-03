Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sức khỏe

Uống nước đậu đen rang ngăn ngừa bệnh gì?

Ngọc Quý
03/11/2025 15:29 GMT+7

Nước đậu đen rang là loại đồ uống truyền thống ở nhiều quốc gia châu Á. Loại nước này có lợi cho sức khỏe vì nhiều hợp chất trong đậu đen, chẳng hạn chất chống ô xy hóa anthocyanin và saponin, đã hòa tan trong nước.

Uống nước đậu đen rang có thể giúp phòng ngừa những bệnh sau:

Bệnh tim mạch

Đậu đen giàu chất xơ hòa tan, magiê, kali và chất chống ô xy hóa polyphenol. Đây là các yếu tố quan trọng giúp cải thiện chức năng mạch máu và điều hòa huyết áp, theo chuyên trang sức khỏe Verywell Health (Mỹ).

Uống nước đậu đen rang ngăn ngừa bệnh gì ? - Ảnh 1.

Uống nước đậu đen rang là cách tốt để bổ sung chất chống ô xy hóa cho cơ thể

ẢNH MINH HỌA: AI

Một nghiên cứu công bố trên Nutrients cho thấy ăn đậu đen cùng với cơm trắng giúp giảm đáng kể phản ứng đường huyết và insulin sau bữa ăn ở người trưởng thành khỏe mạnh. Việc giảm phản ứng insulin sau bữa ăn được xem là có lợi vì nó làm giảm gánh nặng chuyển hóa, giảm căng thẳng ô xy hóa và cải thiện chức năng nội mô mạch máu, qua đó góp phần bảo vệ sức khỏe tim mạch lâu dài.

Nước đậu đen rang có hòa tan chất chống ô xy hóa polyphenol trong đậu đen, giúp ức chế enzyme ACE. Tác dụng này tương tự cơ chế của một số loại thuốc hạ huyết áp. Ngoài ra, hợp chất này giúp tăng sản sinh nitric oxide, làm giãn mạch và giảm sức cản mạch máu ngoại biên.

Một điều cần lưu ý là hàm lượng polyphenol phụ thuộc rất lớn vào cách rang và cách nấu. Rang dưới 150°C giúp phá vỡ cấu trúc tế bào, làm polyphenol dễ hòa tan hơn khi hãm với nước nóng. Tuy nhiên, nếu rang quá lâu hoặc quá nóng trên 180°C, nhiều hợp chất polyphenol, nhất là anthocyanin, sẽ bị phân hủy do ô xy hóa và nhiệt. Vì vậy, rang vừa tới, lúc đậu bắt đầu sậm màu, không cháy là mức tối ưu để giữ chất chống ô xy hóa.

Tiểu đường

Các hợp chất trong đậu đen, đặc biệt là anthocyanin và chất xơ, có khả năng kiểm soát đường huyết và cải thiện độ nhạy insulin. Ngoài ra, chỉ số đường huyết của đậu đen rất thấp.

Khi đậu đen được rang và pha thành nước, một phần chất chống ô xy hóa hòa tan có thể vẫn giữ được tác dụng điều hòa đường huyết. Nhờ đó, uống nước đậu đen rang thường xuyên, kết hợp chế độ ăn cân đối, có thể hỗ trợ phòng ngừa tiểu đường loại 2 và rối loạn dung nạp glucose.

Ung thư

Một trong những lợi ích nổi bật của đậu đen là khả năng bảo vệ tế bào và phòng ngừa ung thư đại trực tràng. Đặc biệt, trong đậu đen có chứa chất chống ô xy hóa mạnh anthocyanin và quercetin, có tác dụng chống lại tổn thương ADN và ức chế sự phát triển của tế bào ung thư.

Những hợp chất này có thể tan một phần vào nước khi đậu đen được rang rồi hãm với nước nóng. Do đó, nước đậu đen rang có thể góp phần phòng ngừa ung thư, đặc biệt là ung thư đại trực tràng, dù không có nhiều chất xơ như khi ăn cả hạt, theo Verywell Health.

Dù nước đậu đen rất tốt cho sức khỏe, tuy nhiên trước khi dùng thường xuyên nên tham khảo ý kiến của chuyên gia.

Khám phá thêm chủ đề

Đậu đen kiểm soát đường huyết tiểu đường loại 2 ung thư ung thư đại trực tràng
