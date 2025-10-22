Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sức khỏe

Uống nước dưa leo thường xuyên tốt không?

Như Quyên
Như Quyên
22/10/2025 17:03 GMT+7

Nước dưa leo chứa nhiều vitamin, chất chống oxy hóa và dưỡng chất có lợi cho sức khỏe. Dưới đây là những tác dụng không ngờ từ thức uống đơn giản này.

Giảm nguy cơ mắc bệnh mạn tính

Dưa leo chứa các chất chống oxy hóa có thể giúp bảo vệ cơ thể khỏi bệnh tim và một số loại ung thư, theo Verywell Health (Mỹ).

Một số nghiên cứu trên động vật còn cho thấy dưa leo có thể hỗ trợ ngăn ngừa tiểu đường và điều hòa đường huyết. Tuy nhiên, vẫn cần thêm bằng chứng trên người để củng cố kết luận này.

Ổn định huyết áp, bảo vệ sức khỏe tim mạch

Dưa leo là nguồn cung cấp vitamin K và kali tự nhiên - 2 dưỡng chất này góp phần duy trì huyết áp ở mức khỏe mạnh. Vitamin K cần thiết cho quá trình đông máu, còn kali giúp điều hòa huyết áp và cân bằng dịch trong cơ thể.

Uống nước dưa leo thường xuyên tốt không? - Ảnh 1.

Dưa leo là nguồn cung cấp vitamin K và kali tự nhiên, hỗ trợ duy trì huyết áp và tim mạch khỏe mạnh

ẢNH: AI

Ngoài ra, các chất chống oxy hóa trong dưa leo - đặc biệt là flavonoid - có thể giúp giảm cholesterol LDL (hay còn gọi là cholesterol “xấu”), từ đó giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch và đột quỵ.

Tăng cường khả năng hydrat hóa, cải thiện làn da

Một quả dưa leo cỡ trung bình chứa gần 300 ml nước, giúp tăng hiệu quả cấp nước khi được thêm vào nước uống. Hương vị tươi mát tự nhiên của dưa leo cũng khiến nước dễ uống hơn, hỗ trợ duy trì thói quen bổ sung đủ nước mỗi ngày.

Dưa leo không chỉ giàu nước mà còn chứa vitamin C và A - bộ đôi dưỡng chất giúp nuôi dưỡng và tái tạo da.

Dưa leo giúp tăng cường sức khỏe xương

Hàm lượng vitamin K cao trong dưa leo góp phần vào quá trình hình thành và duy trì độ chắc khỏe của xương. Một quả dưa leo có thể cung cấp hơn 40% lượng vitamin K khuyến nghị mỗi ngày, giúp ngăn ngừa loãng xương và gãy xương. Để tận dụng trọn vẹn lợi ích này, bạn nên ăn luôn xác dưa leo sau khi uống hết nước.

Cách làm nước dưa leo tại nhà:

  • Rửa sạch và thái lát 1 quả dưa leo.
  • Cho các lát dưa vào bình nước.
  • Giữ lạnh vài giờ để dưa leo thấm vào nước rồi thưởng thức.

Bạn có thể thêm một ít nước cốt chanh, chanh dây hoặc vài lá húng quế tươi để tăng hương vị.

Khám phá thêm chủ đề

