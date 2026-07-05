Uống nước thanh nhiệt tưởng mát, ai ngờ hại sức khỏe nếu phạm 7 sai lầm sau

Bác sĩ Nguyễn Phối Hiền, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM - cơ sở 3, cho biết theo y học cổ truyền, các vị thuốc hoặc thảo mộc có tác dụng thanh nhiệt thường được dùng trong những trường hợp có biểu hiện thiên về nhiệt, thấp nhiệt hoặc có chỉ định phù hợp sau khi thăm khám. Điều này không có nghĩa là ai cũng dùng được, dùng lúc nào cũng đúng và dùng càng nhiều càng tốt.

"Nước thanh nhiệt sẽ có lợi khi sử dụng đúng cách và không thay thế nước thường. Dùng đúng thì có thể là một thức uống phù hợp trong những ngày nóng bức. Dùng sai thì một ly 'nước mát' cũng có thể làm cơ thể thêm khó chịu", bác sĩ Hiền chia sẻ.

Nước thanh nhiệt có nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng không nên dùng thay nước lọc ẢNH: L.C TẠO BỞI Gemini

Dưới đây là một số sai lầm khi sử dụng nước thanh nhiệt có thể ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe:

Uống nước thanh nhiệt thay nước lọc hằng ngày

Nước lọc vẫn là nguồn nước chính của cơ thể. Các loại trà thảo mộc, nước mát hoặc nước thanh nhiệt thường có hoạt chất sinh học nhất định. Một số loại có tính lợi tiểu, một số có tính mát hoặc hàn theo y học cổ truyền, một số lại có thể ảnh hưởng đến tiêu hóa nếu dùng nhiều. Vì vậy, không nên uống nước thanh nhiệt thay hoàn toàn nước lọc trong thời gian dài.

2. Dùng khi cơ thể không thật sự cần

Không phải cứ thấy nóng trong người là tự uống nước mát liên tục. Theo y học cổ truyền, thanh nhiệt cần đúng người, đúng lúc và đúng tình trạng. Người có cơ địa hư hàn, dễ lạnh bụng, hay tiêu lỏng, ăn uống kém, tay chân lạnh hoặc huyết áp thấp có thể khó chịu khi dùng thường xuyên các loại nước có tính mát hoặc hàn.

3. Lạm dụng nước thanh nhiệt đóng chai

Một số sản phẩm đóng chai được quảng cáo là mát gan, thanh nhiệt, giải độc, nhưng thành phần lại có nhiều đường. Uống thường xuyên sẽ làm tăng năng lượng nạp vào cơ thể, không có lợi cho người đang kiểm soát cân nặng, rối loạn đường huyết, gan nhiễm mỡ hoặc tăng triglyceride máu.

Không nên tự ý trộn các loại thảo dược vào chung để uống ẢNH MINH HỌA: L.C TẠO BỞI GEMINI

4. Tự ý trộn nhiều loại thảo mộc với nhau

Nhiều người có thói quen nghe vị nào mát thì cho vào chung một ấm: rau má, nhân trần, atiso, rễ tranh, cam thảo, la hán quả, hạ khô thảo. Cách pha này nghe có vẻ “đủ bài”, nhưng lại khó kiểm soát liều lượng, tính vị và tác dụng của từng vị. Trong y học cổ truyền, phối ngũ dược liệu cần có nguyên tắc.

5. Nghĩ rằng nước thanh nhiệt giúp “thải độc” mọi lúc

“Thải độc” là một cụm từ rất dễ gây hiểu nhầm. Cơ thể đã có gan, thận, phổi, ruột và da tham gia vào quá trình chuyển hóa, xử lý và đào thải các chất không cần thiết. Một ly nước mát không thể thay thế chức năng của các cơ quan này. Không nên hiểu đơn giản rằng cứ uống nước thanh nhiệt là cơ thể được “lọc sạch độc tố”.

6. Uống nước thanh nhiệt khi đang dùng thuốc

Người đang điều trị các bệnh mạn tính như tăng huyết áp, tim mạch, tiểu đường, gan, thận... không nên tự ý uống nước thanh nhiệt hằng ngày. Một số dược liệu có thể tương tác với thuốc, vì vậy nên hỏi bác sĩ hoặc dược sĩ trước khi sử dụng thường xuyên.

7. Dùng cho trẻ nhỏ, người cao tuổi, phụ nữ mang thai mà không lưu ý

Trẻ nhỏ, người cao tuổi, phụ nữ mang thai, phụ nữ đang cho con bú, người bệnh gan, bệnh thận hoặc người có nhiều bệnh nền là nhóm cần cẩn trọng. Cơ thể của nhóm người này nhạy cảm hơn với thay đổi nước, điện giải, tiêu hóa và tác dụng của dược liệu.