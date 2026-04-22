Uống rượu bia ngay trước, trong giờ làm việc có thể bị phạt đến 3 triệu đồng
Video Đời sống

Uống rượu bia ngay trước, trong giờ làm việc có thể bị phạt đến 3 triệu đồng

Hồ Hiền
22/04/2026 12:26 GMT+7

Từ giữa tháng 5.2026, các 'bàn nhậu' giờ nghỉ trưa hay hành vi ép buộc đồng nghiệp uống rượu bia sẽ chính thức bị siết chặt theo quy định mới. Nghị định 90/2026 quy định mức phạt cao nhất lên đến 3 triệu đồng đối với cá nhân vi phạm ngay trước và trong giờ làm việc, học tập.

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 90/2026 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế. Trong đó, quy định rõ các chế tài xử phạt nếu uống rượu, bia ngay trước, trong giờ làm việc, học tập và nghỉ giữa giờ làm việc, học tập; ép buộc người khác uống rượu bia. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 15.5.2026.

Cụ thể, điều 30 của nghị định quy định phạt tiền từ 500.000 đến 1 triệu đồng đối với hành vi uống rượu, bia tại nơi không được uống rượu, bia theo quy định. Hành vi xúi giục, kích động, lôi kéo người khác uống rượu bia cũng bị phạt mức này.

Đáng chú ý, nếu cá nhân có hành vi uống rượu bia ngay trước, trong giờ làm việc, học tập và nghỉ giữa giờ làm việc, học tập; hoặc có hành vi ép buộc người khác uống rượu bia, sẽ bị phạt từ 1-3 triệu đồng.

Hành vi bán, cung cấp rượu, bia cho người chưa đủ 18 tuổi, hoặc không niêm yết thông báo không bán rượu, bia cho người chưa đủ 18 tuổi tại vị trí dễ nhìn của cơ sở kinh doanh cũng bị phạt từ 1-3 triệu đồng.

Phạt tiền từ 5 - 10 triệu đồng đối với hành vi của người đứng đầu cơ sở kinh doanh vận tải, chủ phương tiện giao thông vận tải không thực hiện biện pháp phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn người điều khiển phương tiện vận tải uống rượu, bia ngay trước và trong khi tham gia giao thông.

Việc hạn chế sử dụng rượu, bia trong giờ làm việc được xem là yêu cầu cần thiết, không chỉ để tránh vi phạm pháp luật mà còn góp phần bảo vệ sức khỏe và nâng cao hiệu quả công việc.

Các chuyên gia cũng khuyến cáo, bên cạnh chế tài, mỗi cá nhân cần chủ động điều chỉnh hành vi, hạn chế sử dụng rượu, bia để bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng, hướng tới xây dựng môi trường sống và làm việc văn minh, an toàn hơn.

Tin liên quan

Bán cơm tấm ngày nóng như đổ lửa ở TP.HCM: Trên nắng gắt, dưới than hồng

Bán cơm tấm ngày nóng như đổ lửa ở TP.HCM: Trên nắng gắt, dưới than hồng

Dưới ánh nắng chiều oi ả ở TP.HCM, chị Nguyễn Ngọc Thùy Duyên thoăn thoắt trở từng vỉ thịt nướng. Không chỉ hứng trọn cái nắng trên đầu, người bán cơm tấm còn phải đối mặt với sức nóng hầm hập từ bếp than trước mặt.

Hơn 1.300 bà mẹ tại TP.HCM đã nhận thưởng 5 triệu đồng khi sinh đủ hai con

Khám phá thêm chủ đề

