Dưới đây là những yếu tố mà người dùng thuốc huyết áp cao cần kiểm tra định kỳ:

Kiểm tra huyết áp để biết hiệu quả điều trị

Theo dõi huyết áp là một trong những điều quan trọng nhất đối với người đang điều trị. Mục tiêu không chỉ là đưa chỉ số huyết áp về mức phù hợp mà còn phải duy trì ổn định, tránh tình trạng huyết áp thường xuyên tăng cao hoặc sụt giảm quá mức, theo chuyên trang sức khỏe Medical News Today (Anh).

Người dùng nên thông báo cho bác sĩ những dấu hiệu bất thường khi dùng thuốc vì có thể là do tác dụng phụ ẢNH MINH HỌA: N.Quý tạo từ ChatGPT

Việc ghi lại các chỉ số huyết áp mỗi ngày giúp bác sĩ nhận biết thuốc có kiểm soát bệnh hiệu quả hay không. Chẳng hạn, một người có huyết áp bình thường khi đo tại phòng khám nhưng thường xuyên tăng cao tại nhà có thể đang bị tình trạng gọi là tăng huyết áp ẩn giấu.

Người bệnh cũng cần chú ý nếu huyết áp giảm quá thấp, đặc biệt khi xuất hiện chóng mặt, choáng váng, mệt mỏi hoặc mất thăng bằng khi đứng lên. Đây có thể là dấu hiệu hạ huyết áp tư thế hoặc tác dụng không mong muốn của thuốc.

Kiểm tra chức năng thận

Thận là một trong những cơ quan chịu ảnh hưởng trực tiếp của tình trạng huyết áp cao kéo dài. Áp lực máu cao làm tổn thương các mạch máu nhỏ trong thận, khiến cơ quan này suy giảm khả năng lọc, bác sĩ chuyên khoa thận học Ivan Porter II tại tổ chức y tế phi lợi nhuận Mayo Clinic (Mỹ) giải thích.

Vì vậy, người bệnh cần trao đổi với bác sĩ về việc kiểm tra creatinine máu và mức lọc cầu thận ước tính (eGFR). Creatinine là sản phẩm chuyển hóa được thận đào thải. Ngoài ra, xét nghiệm natri và kali máu cũng rất cần thiết. Đây là hai chất điện giải tham gia điều hòa hoạt động của cơ, thần kinh và tim. Nồng độ quá cao hoặc quá thấp đều có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe. Người mắc bệnh thận mạn tính, tiểu đường hoặc lớn tuổi có thể cần được theo dõi thường xuyên hơn.

Đánh giá tác dụng phụ của thuốc

Thuốc hạ huyết áp cần được sử dụng trong thời gian dài. Tuy nhiên, sức khỏe, chức năng thận, cân nặng và các bệnh lý đi kèm sẽ thay đổi theo tuổi tác. Vì vậy, loại thuốc và liều lượng từng phù hợp trước đây chưa chắc đã phù hợp sau nhiều năm điều trị.

Trong các lần tái khám, người bệnh nên thông báo cho bác sĩ nếu xuất hiện những triệu chứng bất thường. Chẳng hạn, ho khan kéo dài có thể liên quan đến thuốc ức chế men chuyển. Phù bàn chân hoặc mắt cá chân có thể là tác dụng phụ của một số thuốc chẹn kênh canxi như amlodipine.

Trong khi đó, chóng mặt, choáng váng khi đứng lên có khả năng do huyết áp giảm quá mức hoặc hạ huyết áp tư thế, theo Medical News Today.