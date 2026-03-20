USB và Dongle khác nhau như thế nào?

Dù có ngoại hình gần như tương đồng với các thiết bị lưu trữ thông thường, nhưng Dongle lại mang trong mình những sứ mệnh đặc biệt từ bảo mật, cấp phép phần mềm cho đến mở rộng kết nối mạng.

Dongle và USB khác nhau thế nào?

Trong vài thập kỷ qua, các thiết bị USB đã trở nên phổ biến, và Dongle là thuật ngữ chúng ta nghe thấy nhiều nhất. Khác với các thiết bị USB đại trà, một chiếc Dongle có nhiệm vụ bổ sung tính năng cho PC, cung cấp thêm một lớp bảo mật hoặc đơn giản hóa việc kết nối với các thiết bị khác. Chúng thường có kích thước siêu nhỏ, chỉ khoảng 1,5 - 2,5 cm, với đầu nối USB là phần dễ thấy nhất, trong khi chip xử lý được ẩn khéo léo bên trong lớp vỏ phía sau.

Lịch sử và sự nhầm lẫn về khái niệm

Thuật ngữ Dongle xuất hiện lần đầu trên các phương tiện truyền thông vào năm 1981, dùng để chỉ một loại khóa bảo mật hoặc bộ nhớ cần thiết để chạy các chương trình phần mềm. Tuy nhiên, không phải thiết bị USB nào cũng là Dongle. Người dùng thường nhầm lẫn khi gọi các thiết bị lưu trữ (USB Flash, ổ cứng gắn ngoài) bằng cái tên này.

Dongle : Là thiết bị để thêm hoặc kích hoạt một chức năng cụ thể (như Bluetooth, Wi-Fi, hoặc bản quyền phần mềm).

: Là thiết bị để thêm hoặc kích hoạt một chức năng cụ thể (như Bluetooth, Wi-Fi, hoặc bản quyền phần mềm). USB Device: Là thuật ngữ chung cho bất kỳ thứ gì sử dụng chuẩn kết nối USB. Một chiếc ổ cứng HDD hay SSD di động sẽ không bao giờ được gọi là Dongle.

Những ứng dụng phổ biến của Dongle hiện nay

Dongle được sử dụng rộng rãi trong cả kết nối phần cứng lẫn cấp phép phần mềm:

Cấp phép phần mềm (License Dongle) : Đây là 'chìa khóa' vật lý cho các phần mềm cao cấp, chuyên dụng. Phần mềm chỉ hoạt động khi Dongle được cắm vào máy, giúp ngăn chặn việc sử dụng trái phép.

Kết nối mạng và không dây : Wi-Fi/Bluetooth Dongle được xem là 'vị cứu tinh' cho những chiếc laptop đời cũ hoặc máy bàn không có sẵn card mạng.

Wireless Display Dongle : Kết nối qua cổng HDMI hoặc USB để truyền hình ảnh từ laptop lên màn hình lớn hoặc TV.

Kết nối internet di động : Các loại USB Modem cho phép máy tính truy cập internet thông qua mạng di động (3G/4G/5G).

: Các loại USB Modem cho phép máy tính truy cập internet thông qua mạng di động (3G/4G/5G). Kết nối ngoại vi: Các Dongle đi kèm chuột hoặc bàn phím không dây để đồng bộ tín hiệu với máy tính.

Điểm tuyệt vời nhất là hầu hết các thiết bị này đều tuân thủ tiêu chuẩn Plug-and-Play (cắm là chạy). Người sử dụng không cần phải cài đặt trình điều khiển (driver) thủ công vì chúng tương thích tốt với hầu hết hệ điều hành phổ biến hiện nay.