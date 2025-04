USD tăng, vàng giảm, chứng khoán bớt chao đảo

Giá USD cùng các ngoại tệ tăng mạnh

Các ngân hàng (NH) tăng giảm giá USD liên tục trong ngày 4.4, điều rất ít khi xảy ra kể từ đầu năm đến nay. Vietcombank nhiều lần tăng giảm giá USD từ 10 - 40 đồng trong ngày, giá mua vào xuống 25.570 - 25.600 đồng, bán ra 25.960 đồng. So với mức giá kỷ lục 26.000 đồng lập được trước đó (ngày 3.4) thì nhà băng này đã giảm giá 40 đồng mỗi USD. Tương tự, ACB cũng giảm giá USD 40 đồng sau khi tăng vào đầu ngày, xuống còn 25.570 - 25.600 đồng, bán ra 25.950 đồng… Trên thị trường liên NH, giá USD giao dịch giữa các nhà băng giảm 40 đồng, xuống còn 25.770 đồng.

Giá USD tăng giảm liên tục trong ngày 4.4 ẢNH: Ngọc Thắng

Dù giảm nhưng giá đồng bạc xanh vẫn đang ở mức cao nhất từ trước đến nay. So với đầu năm, giá USD tại các NH đã ghi nhận mức tăng gần 450 đồng, tương đương 1,75%. Trên thị trường tự do, giá USD cũng đã tăng vượt 26.000 đồng và duy trì trong 2 ngày qua. Giá mua vào lên 25.965 đồng, bán ra 26.065 đồng, tăng 30 đồng so với trước đó.

Không những USD, giá các ngoại tệ khác cũng biến động khá mạnh trong những ngày qua. Tại Vietcombank, EUR tiếp tục tăng thêm 387 đồng, nâng tổng mức tăng trong một tháng trở lại đây lên 2.000 đồng, tương đương mức lên giá 7,3%. Giá mua EUR lên 27.777 - 28.058 đồng, bán ra 29.300 đồng. Tương tự, YEN Nhật (JPY) tăng thêm 1,38 đồng, lên 170,31 - 172,03 đồng chiều mua vào, bán ra 181,13 đồng. Giá JPY đã tăng 5,38 đồng trong tháng qua, lên hơn 2%. Mặc dù giá bảng Anh (GBP) giảm nhẹ 80 đồng, xuống 32.799 - 33.130 đồng, bán ra 34.192 đồng, nhưng đồng tiền này cũng đã ghi nhận mức tăng 1.300 đồng trong một tháng qua, nâng mức tăng lên khoảng 4%...

Trái ngược với diễn biến trong nước, giá USD trên thị trường thế giới lao dốc không phanh. Chỉ số USD-Index từ mức 104,2 điểm vào ngày 2.4 đã trượt giảm liên tục xuống mức 101,54 điểm trong ngày 4.4, trước khi tăng 0,4%, lên lại 102,5 điểm vào buổi chiều. Với những diễn biến này, giá USD trên thị trường thế giới đang chứng kiến sự lao dốc chưa từng có trong lịch sử. So với mức cao nhất mà chỉ số USD-Index đạt được vào đầu năm là gần 110 điểm thì mức giảm hiện nay lên đến gần 7%. Nguyên nhân của sự tăng giảm khá mạnh của USD cũng như các ngoại tệ khác trong 2 ngày qua đến từ việc Mỹ công bố chính sách thuế quan đối ứng nhằm vào các đối tác.

Theo tính toán của Nhà Trắng, phần thuế quan mà các nước áp dụng cho Mỹ bao gồm thao túng tiền tệ và các rào cản phi thuế quan nên cần có sự đối ứng tương xứng. Điều này khiến tâm lý nhà đầu tư lo ngại về tác động của cuộc chiến thương mại toàn cầu leo thang đối với nền kinh tế lớn nhất thế giới. Đồng thời, một loạt dữ liệu kinh tế yếu hơn dự kiến của Mỹ đã làm dấy lên nỗi sợ suy thoái và làm suy yếu USD trong năm nay.

Giá vàng miếng SJC giảm gần 1 triệu đồng/lượng ẢNH: Ngọc Thắng

Dự báo giá USD neo cao

Chuyên gia tài chính, TS Nguyễn Trí Hiếu bày tỏ không hiểu phía Mỹ tính toán thế nào mà cho rằng VN áp thuế lên hàng hóa Mỹ tới 90%. Theo ông, đây là con số khó hiểu, không có mức thuế suất nào cao đến vậy. "Theo phần giải thích của tổng thống Mỹ thì mức này bao gồm cả thao túng tiền tệ. Ở đây cần làm rõ thao túng tiền tệ như thế nào khi nhiều năm nay, VN không nằm trong danh sách các nước thao túng tiền tệ của Mỹ. Khi biết được Mỹ tính thế nào là thao túng tiền tệ thì Ngân hàng Nhà nước (NHNN) mới có biện pháp cho vấn đề này để VN không bị xem là nước thao túng tiền tệ", ông Hiếu nói.

Một điểm đáng lưu ý trong diễn biến thị trường ngoại tệ mấy ngày qua, theo ông Hiếu, là chỉ số USD-Index giảm mạnh nhưng giá USD trong nước lại tăng cao. Điều này phản ánh thị trường lo ngại với chính sách thuế quan mà Mỹ vừa đưa ra đối với hàng hóa VN. "Khả năng giá USD sẽ còn tiếp tục tăng do tâm lý trên thị trường cùng với nguồn ngoại tệ giảm. Thuế quan cao sẽ tác động đến xuất khẩu, từ đó nguồn thu ngoại tệ cũng sẽ giảm đi. Đó là chưa kể mức thuế quan cao, một số công ty sẽ tính đến việc đầu tư vào Mỹ. Tỷ giá trong năm 2025 sẽ có những biến động khó dự báo trước những yếu tố bất ngờ nhưng cũng sẽ không thấp hơn năm 2024, lên mức cao 5 - 7%", ông Nguyễn Trí Hiếu cho hay.

Theo đánh giá của ông Nguyễn Thế Minh, Giám đốc phân tích Khối Khách hàng cá nhân của Công ty Chứng khoán Yuanta VN, giá USD trong nước chịu sự tác động tâm lý từ chính sách thuế quan mà Mỹ vừa công bố. Các nhà đầu tư nước ngoài đang cân nhắc thời điểm giải ngân vốn trước khi thuế quan chính thức có hiệu lực. Tâm lý thị trường cũng đang chờ đợi kết quả thảo luận giữa VN và Mỹ có giữ được mức thuế như thời gian qua hay không. Yếu tố tâm lý đang khiến dòng vốn đầu tư chậm giải ngân hơn. Điều này ảnh hưởng đến nguồn ngoại tệ trên thị trường và không những USD mà cả các ngoại tệ khác cũng tăng.

Ông Nguyễn Thế Minh phân tích: Chính sách điều hành thị trường tiền tệ của mỗi quốc gia khác nhau. Ngay cả các nước minh bạch về chính sách tiền tệ cũng bị gắn mác thao túng tiền tệ trong thời gian qua như Thụy Sĩ, Trung Quốc, Nhật Bản. Trong những năm gần đây, VN không bị gắn mác là nước thao túng tiền tệ. Phía NHNN cũng đã có nhiều lần trao đổi với Mỹ về điều hành chính sách tỷ giá. Chính vì vậy hy vọng trong cuộc đàm phán lần này, phía Mỹ sẽ điều chỉnh lại mức thuế quan đối với VN. Tuy nhiên, từ đây đến trước ngày 9.4, theo ông Nguyễn Thế Minh, tỷ giá sẽ chịu nhiều biến động theo xu hướng đi lên. Dù vậy, cũng có một yếu tố sẽ giảm áp lực lên tỷ giá là Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) giảm lãi suất trong cuộc họp tháng 6 tới. Tuy nhiên, việc áp thuế của chính quyền Mỹ lên hàng nhập khẩu ở mức cao cũng có thể làm tăng lạm phát.

"Thông thường Fed sẽ nhìn vào các chỉ số kinh tế như lạm phát để quyết định điều chỉnh lãi suất. Dù vậy, hành động của Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng sản lượng dầu, tăng cung ra thị trường nhằm giảm giá xuống để kiềm chế lạm phát. Đồng thời vị tổng thống này cũng gây sức ép lên Chủ tịch Fed về việc giảm lãi suất. Do đó, có thể lạm phát sẽ tăng nhưng không quá nóng. Vì vậy tỷ giá trong ngắn hạn sẽ chịu áp lực lớn, tăng khoảng 2,5%. Đến thời điểm tháng 6, khi Fed giảm lãi suất thì áp lực lên tỷ giá cũng sẽ đỡ hơn", ông Minh dự báo.