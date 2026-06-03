Ưu đãi vượt trội cho doanh nghiệp làm nhà cho thuê

Chiều 3.6, tại họp báo Chính phủ, ông Lâm Văn Hoàng, Chánh Văn phòng, người phát ngôn Bộ Xây dựng đã thông tin về cơ chế đột phá để thu hút mạnh doanh nghiệp tham gia vào phân khúc nhà ở cho thuê dài hạn.

Theo ông Hoàng, thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về phát triển nhà ở cho thuê, Bộ Xây dựng đang khẩn trương sửa đổi luật Nhà ở (sửa đổi), luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) để kịp trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp tháng 10.

Ông Lâm Văn Hoàng, Chánh Văn phòng, người phát ngôn Bộ Xây dựng ẢNH: VGP

Ông Hoàng cho hay, Bộ Xây dựng sẽ tập trung vào 3 nhóm chính sách lớn:

Thứ nhất là sửa đổi, bổ sung luật Nhà ở, luật Kinh doanh bất động sản theo hướng chuyển đổi mạnh tư duy về nhà ở, từ chỗ chủ yếu phát triển nhà ở thương mại sang phát triển đồng thời cả nhà ở thương mại, nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê.

Trong đó nhà ở cho thuê được xác định là phân khúc chiến lược, dài hạn, phục vụ đông đảo người dân, nhất là công nhân, người lao động, sinh viên, cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Nghiên cứu chính sách vượt trội về đất đai, tín dụng

Đặc biệt, Chánh Văn phòng Bộ xây dựng cho biết sẽ tập trung nghiên cứu chính sách về cơ chế, ưu đãi vượt trội về đất đai, tài chính để doanh nghiệp tiếp cận quỹ đất, tín dụng phát triển các dự án nhà ở cho thuê.

Cạnh đó, huy động đa dạng nguồn lực, không chỉ ngân sách nhà nước; tập trung khơi thông dòng vốn tư nhân, dòng vốn dài hạn từ các quỹ đầu tư, tổ chức tín dụng; sử dụng hiệu quả các nguồn lực của Nhà nước để dẫn dắt, thúc đẩy thị trường…

Thứ hai, rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về nhà ở cho thuê; đặc biệt chú trọng tiêu chuẩn an toàn, phòng cháy, chữa cháy với nhà ở cho thuê có quy mô nhỏ và vừa.

Thứ ba là phối hợp với các địa phương, trước hết là Hà Nội, TP.HCM, Đồng Nai, Hải Phòng, Đà Nẵng để xác định nhu cầu nhà ở cho thuê theo đối tượng và nhu cầu của các bộ, cơ quan trực thuộc Trung ương nhằm làm cơ sở quy hoạch, phân bổ nguồn lực, tránh lệch pha cung - cầu.

Trên cơ sở đó sẽ giao chỉ tiêu phát triển nhà ở cho thuê cho các địa phương trên cả nước. Đồng thời, đề xuất cơ chế phù hợp để huy động, phân bổ, sử dụng ngân sách nhà nước, nguồn lực xã hội cho phát triển nhà ở cho thuê và cơ chế vận hành quản lý…

Bộ Xây dựng cũng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố thực hiện điều tra, khảo sát nhu cầu về nhà ở cho thuê trên địa bàn, theo hướng cụ thể đối với các nhóm đối tượng khác nhau như cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, công nhân, sinh viên… Khảo sát từng khu vực cụ thể, từ đó xây dựng kế hoạch đầu tư, bố trí nguồn vốn đầu tư để phát triển nhà ở cho thuê đáp ứng yêu cầu của từng nhóm đối tượng.

Trên cơ sở xác lập nhu cầu, chỉ đạo rà soát quy hoạch, bố trí quỹ đất phù hợp, đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội để đầu tư xây dựng nhà ở cho thuê, đặc biệt tại các khu công nghiệp, khu vực tập trung dân cư… bằng nguồn vốn đầu tư công, Quỹ nhà ở địa phương hoặc nguồn vốn đầu tư tư.