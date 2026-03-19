Ưu điểm của kết nối Ethernet so với Wi-Fi

Hiện nay, kết nối Wi-Fi đang ngày càng trở nên phổ biến ở khắp mọi nơi. Tuy nhiên, đây không phải là lựa chọn mà người dùng nên tin tưởng. Mặc dù tiện lợi, đôi khi kết nối không dây không ổn định do nhiều yếu tố như cường độ tín hiệu, khoảng cách đến router, vật cản và nhiễu sóng.

Mạng Wi-Fi thuận tiện khi sử dụng nhưng kết nối không tin cậy bằng Ethernet ẢNH: REUTERS

Bên cạnh đó, chất lượng của bộ thu phát Wi-Fi trong các thiết bị như máy tính xách tay cũng ảnh hưởng đến trải nghiệm người dùng. Nếu máy tính xách tay sử dụng card Wi-Fi kém hoặc chuẩn cũ, kết nối sẽ không đạt hiệu suất tối ưu.

Ngược lại, kết nối có dây qua Ethernet thường ổn định hơn, với độ trễ thấp và ít bị gián đoạn, trừ khi có vấn đề với cáp. Do đó, Ethernet được xem là lựa chọn lý tưởng cho các thiết bị cần truy cập ổn định, như máy chơi game hoặc máy tính cá nhân.

Về tốc độ, Ethernet vẫn được xem là đáng tin cậy hơn Wi-Fi. Cáp Ethernet phổ biến nhất hiện nay là Cat6a hỗ trợ tốc độ lên đến 10 gigabit mỗi giây (Gbps). Trong khi đó, tốc độ tối đa của Wi-Fi 6e chỉ khoảng 9,6 Gbps, nhưng người dùng hiếm khi đạt được tốc độ này. Ngay cả cáp Cat5e cũ với tốc độ tối đa 1 Gbps cũng có thể nhanh hơn Wi-Fi, đồng thời mang lại trải nghiệm ổn định hơn.

Điều gì khiến Wi-Fi vẫn có chỗ đứng

Mặc dù kết nối có dây mang đến nhiều ưu điểm, Wi-Fi vẫn có những lợi ích riêng khi cho phép người dùng kết nối với router mà không bị ràng buộc bởi dây dẫn, từ đó mang lại sự linh hoạt về vị trí. Trong khi đó, kết nối có dây yêu cầu phải chạy cáp từ router đến các thiết bị, dẫn đến mất thẩm mỹ.

Ngoài ra, loại cáp Ethernet và card giao diện mạng (NIC) trên thiết bị cũng ảnh hưởng đến tốc độ kết nối. Nếu sử dụng cáp Cat5e cũ, người dùng sẽ không bao giờ đạt được tốc độ tối đa của cáp Cat6a. Tùy thuộc vào loại NIC, tốc độ kết nối có thể bị giới hạn từ 1 Gbps đến 10 Gbps.

Tóm lại, trong một số trường hợp, Wi-Fi có thể là lựa chọn tốt hơn nhờ tính di động và linh hoạt. Tuy nhiên, nếu cần tốc độ và độ tin cậy cao, kết nối có dây qua Ethernet vẫn là lựa chọn hàng đầu.