Ưu tiên giải quyết công trình dân sinh bức xúc

Tại chương trình, các cử tri nêu bức xúc trước tình trạng thanh thiếu niên tụ tập lạng lách, đánh võng gây mất trật tự, an toàn giao thông (ATGT). Đại tá Trần Đình Liên, Phó giám đốc Công an TP.Đà Nẵng, nhìn nhận những phản ánh của cử tri là chính xác, tình trạng thanh thiếu niên tụ tập lạng lách, đánh võng diễn biến phức tạp ở khu vực giáp ranh với Quảng Nam, Thừa Thiên - Huế. Lực lượng công an đã kiểm tra xử lý nhiều vụ việc, kể cả xử lý hình sự.

TP.Đà Nẵng đang cấp tập cải tạo hạ tầng nhằm đảm bảo an toàn giao thông (Ảnh chụp sáng 1.6)

Đại tá Trần Đình Liên khuyến cáo người dân hết sức cân nhắc khi giao xe máy cho con em sử dụng. Hiện, lực lượng công an đang tăng cường kiểm tra trên toàn TP; phối hợp với Sở TT-TT nghiên cứu triển khai dự án lắp camera giám sát tại các khu vực giáp ranh với tỉnh Thừa Thiên - Huế và Quảng Nam để kiểm soát tình hình. "Hiện dự án này đang được Sở TT-TT tham mưu Thành ủy, UBND TP để trình HĐND TP triển khai thực hiện. Trong thời gian tới, nếu hệ thống này vận hành sẽ đáp ứng được yêu cầu chung về đảm bảo an ninh trật tự, trong đó có việc giám sát trật tự ATGT trên địa bàn TP.Đà Nẵng. Đề nghị các phường và gia đình tăng cường công tác giáo dục con em. Lực lượng công an sẽ tiếp tục tăng cường xử lý đối tượng sử dụng xe độ chế gây mất an ninh trật tự, ảnh hưởng môi trường sống của bà con nhân dân", đại tá Liên nhấn mạnh.

Phó bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết (đứng) yêu cầu các ngành, địa phương ưu tiên nguồn lực giải quyết các vấn đề dân sinh bức xúc

Về vấn đề này, Phó bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Lương Nguyễn Minh Triết lưu ý, tình trạng đua xe trái phép không chỉ ở các điểm giáp ranh còn ở một số khu vực khác. Do đó, Công an TP.Đà Nẵng phải tổ chức rà soát, ngăn chặn kịp thời.

Lãnh đạo TP.Đà Nẵng yêu cầu các địa phương quản lý vỉa hè, đảm bảo trật tự đô thị và đáp ứng nhu cầu người dân

Liên quan đến việc thực hiện Luật Cư trú khi sổ hộ khẩu không còn hiệu lực, các cử tri phản ánh tại các Bộ phận một cửa tiếp công dân, nhiều lúc nhiều nơi thao tác xử lý trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính còn chậm, kéo dài thời gian chờ đợi của công dân… Đại tá Trần Đình Liên cho hay, thời gian qua Công an TP đã báo cáo UBND TP, phối hợp Sở TT-TT thường xuyên kiểm tra hệ thống hạ tầng tại các điểm tiếp công dân, giải quyết thủ tục hành chính nhằm xử lý kịp thời, giải quyết tắc nghẽn, gián đoạn. Công an TP cũng tham mưu UBND TP có văn bản kiến nghị các bộ, ngành T.Ư có giải pháp để đảm bảo tính ổn định của đường truyền cũng như nâng cấp, hoàn thiện các phần mềm để phục vụ tốt nhất cho người dân.

Phát biểu bế mạc chương trình, Phó bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị UBND TP, các sở, ngành tiếp tục rà soát, xử lý quyết liệt các công việc còn tồn đọng; tiếp tục xử lý các kiến nghị của cử tri, trong đó các phần trả lời của các cơ quan liên quan phải đúng địa chỉ, đến được với người kiến nghị. Chủ tịch HĐND TP lưu ý cần tăng cường trách nhiệm của UBND TP, các địa phương, đặc biệt UBND các xã, phường trong công tác quản lý đô thị và các vấn đề liên quan.

"Cần tiếp tục rà soát, kiến nghị, ưu tiên giải quyết những công trình dân sinh bức xúc. Thành ủy đã có nghị quyết về vấn đề này. Trong các nguyên nhân chậm trễ, có nguyên nhân việc chủ động tham mưu, đề xuất của các địa phương chưa đạt yêu cầu. Tới lúc cần thì mới đề xuất, phản ánh, lúc đó kế hoạch đầu tư công trong năm đã qua thời gian cho ý kiến. Công tác duyệt kế hoạch, giải ngân rất chậm, tiến độ đầu tư cho các công trình dân sinh bức xúc rất hạn chế", ông Triết nói.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết cũng yêu cầu ngành chức năng rà soát những vấn đề đảm bảo ATGT, đầu tư giao thông tĩnh, bãi đỗ xe. UBND các quận và các phường xử lý các điểm cử tri phản ánh và cương quyết không để phát sinh chợ tạm, chợ cóc gây mất mỹ quan đô thị, mất an toàn vệ sinh thực phẩm, ATGT. Các địa phương xem xét vấn đề sử dụng vỉa hè, lưu ý tổ chức vỉa hè để vừa đảm bảo trật tự đô thị, vệ sinh và đảm bảo nhu cầu người dân. UBND TP quan tâm để sử dụng vỉa hè trong nhiều mục đích khác nhau phù hợp trong điều kiện hiện nay. Cùng với đó, UBND các quận, huyện chú ý việc quản lý các lô đất trống để tránh tình trạng đổ xà bần, giá hạ đảm bảo mỹ quan đô thị.

"Trong yếu tố "đáng sống" của Đà Nẵng có sự sạch đẹp, ngăn nắp mà ít nơi nào có được, đó cũng là thương hiệu của Đà Nẵng. Vì vậy, mỗi người dân và trong công tác quản lý nhà nước, TP phải giữ được thương hiệu này, ưu tiên nguồn lực giải quyết các vấn đề dân sinh bức xúc hiện nay", ông Lương Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh.



Trong tháng 7 sẽ xóa xong 29 điểm đen giao thông Báo cáo về tình hình ATGT, đại tá Trần Đình Liên, Phó giám đốc Công an TP.Đà Nẵng, thông tin trong 5 tháng đầu năm 2023, trên địa bàn xảy ra 15 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 8 người, bị thương 15 người. So với cùng kỳ năm 2022 giảm 33 vụ, giảm 22 người chết, giảm 19 người bị thương. Giám đốc Sở GTVT Bùi Hồng Trung cho biết, mức độ tai nạn giao thông ở Đà Nẵng so với cả nước là trung bình. Trong quý 1/2023, TP.Đà Nẵng là 1 trong 10 địa phương được tuyên dương vì kiềm chế tai nạn giao thông. Hiện nay, ngành GTVT đang cải tạo 29 vị trí tiềm ẩn nguy cơ tai nạn, dự kiến hoàn thành trong tháng 7 tới.