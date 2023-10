Ủy ban Kinh tế: 'Thị trường bất động sản có thể khó khăn nhiều năm'

Tiềm ẩn yếu tố bất ổn, từ bong bóng sang suy thoái

Bộ Xây dựng vừa có báo cáo về lĩnh vực xây dựng, bất động sản, nhà ở gửi Ủy ban Kinh tế Quốc hội, thực hiện thẩm tra tình hình kinh tế - xã hội năm 2023 dự kiến trình Quốc hội tại kỳ họp 6 tới đây.

Thị trường bất động sản được dự đoán sẽ khó khăn kéo dài ĐÌNH SƠN

Theo đó, Bộ Xây dựng cho biết, nguồn cung bất động sản, nhà ở vẫn hạn chế trong quý 2/2023, khi số dự án hoàn thành chỉ bằng một nửa so với quý 1/2023 và bằng khoảng 29% cùng kỳ 2022. Nhiều dự án bị dừng hoặc chậm triển khai do gặp khó khăn về pháp lý, vốn.

Không chỉ nguồn cung, giao dịch bất động sản cũng trầm lắng. Dẫn số liệu từ các địa phương, Bộ Xây dựng cho hay, số lượng nhà chung cư, nhà ở riêng lẻ giao dịch thành công chỉ bằng 43% cùng kỳ năm ngoái.

Giao dịch bất động sản trong quý 2/2023 chủ yếu ở phân khúc đất nền, với 67.525 thương vụ thành công, nhưng cũng giảm khoảng 68% so với quý 2/2022.

"Thị trường bất động sản vẫn tiềm ẩn những yếu tố gây bất ổn, từ nguy cơ bong bóng sang suy thoái, thiếu nguồn cung ở các phân khúc và cơ cấu hàng hóa chưa phù hợp nhu cầu", Bộ Xây dựng nhận xét.

Bên cạnh đó, giá bất động sản tăng gây khó khăn cho người mua có nhu cầu thực. Giá chung cư mới tại Hà Nội, TP.HCM tăng trở lại dù thị trường bất động sản có dấu hiệu chững lại.

Ở phân khúc bất động sản nghỉ dưỡng, giá vẫn giảm do chi phí vốn hiện vẫn ở mức cao. Tại nhiều địa phương, Bộ Xây dựng cho biết, giá bán biệt thự, đất nền tại nhiều dự án giảm 2 - 5% so với quý đầu năm. Cá biệt có dự án liền kề shophouse được rao bán hạ 10 - 15% so với giá gốc.

Trước đó, trong báo cáo thẩm tra việc thực hiện các nghị quyết giám sát, chất vấn thuộc lĩnh vực xây dựng, Ủy ban Kinh tế cũng đánh giá thị trường bất động sản thiếu phân khúc bình dân, giá nhà ở chưa phù hợp với thu nhập của người dân.

Thị trường chủ yếu là nhà ở trung - cao cấp, thiếu sản phẩm bình dân khi cơ cấu phân khúc này giảm từ 20% năm 2019 xuống dưới 5% vào năm 2022.

"Vướng mắc, khó khăn của thị trường bất động sản chưa thể giải quyết trong ngắn hạn, có thể kéo dài nhiều năm", Ủy ban Kinh tế của Quốc hội nhìn nhận.

21 dự án nhà ở xã hội đủ điều kiện vay gói 120.0000 tỉ đồng

Bộ Xây dựng cho biết, nhiều giải pháp được cơ quan quản lý thực hiện để gỡ khó và thúc đẩy thị trường bất động sản, nhất là phân khúc nhà ở xã hội. Một trong số này là cùng các cơ quan hoàn thiện, trình Quốc hội ban hành luật Nhà ở sửa đổi, luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), trong đó kiến nghị Quốc hội, chính sách với nhà ở xã hội có hiệu lực sớm, dự kiến 45 ngày sau khi luật được Quốc hội thông qua.

Cùng đó, tổ công tác của Thủ tướng tiếp tục làm việc với các địa phương (Hà Nội, TP.HCM) để rà soát tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các dự án bất động sản.

Để tăng nguồn cung phù hợp nhu cầu, thu nhập người lao động, đề án đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp 2021 - 2030 được đẩy mạnh triển khai.

Đến nay, 20 dự án nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân được khởi công, sẽ cung ứng cho thị trường gần 37.800 căn hộ. Trong đó, trên 80% là dự án nhà ở xã hội, quy mô trên 34.430 căn, tại các địa phương như Hà Nam, Bình Dương, Kiên Giang, TP.HCM... Khoảng 20% dự án nhà ở công nhân được triển khai tại Quảng Ninh, Bắc Ninh và TP.HCM với quy mô 3.360 căn.

Về gói tín dụng cho vay hỗ trợ 120.000 tỉ đồng cho các dự án nhà ở xã hội, Bộ Xây dựng thông tin, có 21 dự án nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, cải tạo chung cư cũ đủ điều kiện được vay.

Số dự án này có quy mô 19.897 căn hộ, tổng mức đầu tư 20.179 tỉ đồng và nhu cầu vay vốn theo đề xuất của các địa phương khoảng 7.139 tỉ đồng.