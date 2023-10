Ủy ban Kinh tế: Xem xét tính khả thi mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2024

Tại Diễn đàn Kinh tế - xã hội Việt Nam 2023, ông Sebastian Eckardt, Giám đốc khối nghiệp vụ kinh tế vĩ mô, thương mại và đầu tư - khu vực Đông Á Thái Bình Dương, Ngân hàng Thế giới (WB), cho rằng tăng trưởng kinh tế toàn cầu giảm rõ rệt so với năm ngoái, nguyên nhân một phần do xung đột Nga - Ukraine hay chính sách zero Covid.