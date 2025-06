Uy danh Vòm Sắt của Israel có đứng vững trước mưa tên lửa Iran?

Một số hãng truyền thông đưa tin hệ thống Vòm Sắt (Iron Dome) trứ danh của Israel đã vô hiệu hóa 85% số tên lửa của Iran. Quân đội Israel cho biết khoảng 25% số tên lửa Iran phóng tới, tức chưa tới 50 quả tên lửa, đã lọt qua lưới phòng không Israel.

Một đoạn phim lan truyền trên mạng xã hội trong ngày 14.6 cho thấy khoảnh khắc một quả tên lửa do Iran phóng đi đã xuyên qua hệ thống đánh chặn của Israel, phát nổ tại khu vực được cho là gần trụ sở của IDF. The New York Times xác nhận tên lửa này "thiệt hại đáng kể" tại đây.

Đây là một trong những lần hiếm hoi mà hệ thống phòng không nhiều tầng của Israel không thể ngăn chặn thành công tên lửa đối phương, cho thấy mức độ chính xác và uy lực của đòn phản công từ Iran. Bên cạnh đó, việc một tên lửa của Iran vượt qua được hệ thống phòng thủ của Israel được xem là dấu hiệu đáng báo động đối với Israel, quốc gia vốn tự tin vào năng lực đánh chặn của mình.

Một cựu chỉ huy không quân Israel nói với tờ The Daily Chronicle rằng một số tên lửa Iran đã lọt qua được vì "số lượng và mức độ phức tạp của các mối đe dọa bay đến vượt quá khả năng xử lý của bất kỳ lớp phòng thủ đơn lẻ nào" .

Cuộc tấn công có ý nghĩa quan trọng đối với thế trận phòng thủ của Israel trong tương lai. Trong ngắn hạn, The Daily Chronicle dẫn lời các quan chức quốc phòng Israel cho biết họ đang đánh giá lại kho dự trữ tên lửa đánh chặn, tăng cường phạm vi phủ sóng radar và đẩy nhanh việc triển khai Iron Beam (Tia Sắt) một hệ thống phòng thủ tên lửa dựa trên laser hiện đang được phát triển.